Административное дело возбуждено в отношении продюсера лидера Rammstein
Правоохранители открыли административное производство в отношении продюсера фронтмена немецкой группы Rammstein Анара Рейбанда за нарушение правил въезда иностранных граждан. Причиной названа подмена цели поездки в Россию, сообщает 28 августа телеканал РЕН ТВ.
По его данным, в документах целью поездки был назван туризм, однако Рейбанд организовывал концерт Тилля Линдеманна в Твери. В регионе уже разгорелся скандал из-за предстоящего фестиваля.
Как уточняется, бизнесмен из Твери Максим Ларин запланировал 29 августа проведение фестиваля «Макларина за Родину». Гостями должны были стать несколько десятков тысяч человек.
Полицейские предупредили организаторов о незаконности проведения фестиваля в таком формате в связи с санитарными ограничениями, действующими в регионе из-за коронавируса. Но бизнесмен пригласил на мероприятие фронтмена Rammstein.
По информации журналистов, Линдеманну выписали предписание о недопущении нарушения антиковидных мер. Также сотрудники полиции пришли в холдинг Ларина «Афанасий». Там проводятся следственные действия.
Ранее в субботу начальник управления информационной политики аппарата правительства Тверской области Наталья Касаева уточнила, что организаторы не обязаны ставить правительство в известность о приезде звезд шоу-бизнеса, поскольку музыкантов пригласили на «частную территорию». Однако противоэпидемиологические меры распространяются на все мероприятия.
Изначально на мероприятии должна была выступить группа «Би-2», но коллектив отказался из-за предупреждения о недопустимости проведения фестиваля, которое распространили местные власти.