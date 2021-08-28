Административное дело возбуждено в отношении продюсера лидера Rammstein

Правоохранители открыли административное производство в отношении продюсера фронтмена немецкой группы Rammstein Анара Рейбанда за нарушение правил въезда иностранных граждан. Причиной названа подмена цели поездки в Россию, сообщает 28 августа телеканал РЕН ТВ.

По его данным, в документах целью поездки был назван туризм, однако Рейбанд организовывал концерт Тилля Линдеманна в Твери. В регионе уже разгорелся скандал из-за предстоящего фестиваля.

Как уточняется, бизнесмен из Твери Максим Ларин запланировал 29 августа проведение фестиваля «Макларина за Родину». Гостями должны были стать несколько десятков тысяч человек.

Полицейские предупредили организаторов о незаконности проведения фестиваля в таком формате в связи с санитарными ограничениями, действующими в регионе из-за коронавируса. Но бизнесмен пригласил на мероприятие фронтмена Rammstein.

По информации журналистов, Линдеманну выписали предписание о недопущении нарушения антиковидных мер. Также сотрудники полиции пришли в холдинг Ларина «Афанасий». Там проводятся следственные действия.

Ранее в субботу начальник управления информационной политики аппарата правительства Тверской области Наталья Касаева уточнила, что организаторы не обязаны ставить правительство в известность о приезде звезд шоу-бизнеса, поскольку музыкантов пригласили на «частную территорию». Однако противоэпидемиологические меры распространяются на все мероприятия.

Изначально на мероприятии должна была выступить группа «Би-2», но коллектив отказался из-за предупреждения о недопустимости проведения фестиваля, которое распространили местные власти.