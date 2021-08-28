Правительство Тверской области отреагировало на скандал с Линдеманном

В пресс-службе администрации Тверской области в субботу, 28 августа, прокомментировали телеканалу РЕН ТВ скандал, в центре которого оказался фронтмен рок-группы Rammstein Тиль Линдеманн.

Как сообщили СМИ 28 августа, в Твери силовики пришли к музыканту в связи с проведением фестиваля «Макларин за Родину», который намечен на 29 августа. По данным РЕН ТВ, правоохранительные органы предупредили организатора мероприятия, бизнесмена Максима Ларина о незаконности проведения фестиваля в задуманном формате и ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологических мер, которые создают условия для массового заражения коронавирусной инфекцией. Организатору было внесено предостережение. Несмотря на это, Ларин пригласил на концерт Линдеманна.

«Это коммерческая организация. Они организуют, мы в курсе, но они не обязаны нас спрашивать, кого им привозить, все вопросы к Ларину», — отметили в пресс-службе администрации региона.

Вместе с тем журналисты поинтересовались, попадал ли данный фестиваль под ограничения, введенные из-за COVID-19.

«Постановление действует, до 500 человек. На них тоже оно распространяется <...> постановление губернатора действует по всему региону», — указали в администрации.

Начальник управления информационной политики аппарата правительства Тверской области Наталья Касаева в свою очередь уточнила, что организаторы не обязаны ставить правительство в известность о приезде звезд шоу-бизнеса, поскольку музыканты приглашались на «частную территорию».

«Это частная территория. Он на свою частную территорию может привозить хоть цирк «Шапито», хоть Rammstein. Это его право, он не обязан ставить нас в известность, потому что это не городская земля. А по поводу соблюдения антиковидных мер, с его слов, площадки были разделены на количества людей, которые предписаны постановлением, у Роспотребнадзора, если есть желание, то они могут проверить», — рассказала Касаева.

Как сообщалось ранее в этот день, изначально на мероприятии должна была выступить группа «Би-2», но коллектив отказался из-за предупреждения о недопустимости проведения фестиваля, которое распространили местные власти.

По данным РЕН ТВ, Линдеманну, который, возможно, был не в курсе ситуации с ограничениями по COVID-19, введенными в Тверской области, выписано предписание о недопущении нарушения антиковидных мер. Согласно информации телеканала, в отношении продюсера Анара Рейбанда составлен административный протокол. Уточняется, что в качестве цели въезда он указал «туризм», на деле же осуществлялась коммерческая деятельность по организации концерта.