Очевидцы рассказали о крушении Су-24 в Пермском крае

Очевидцы крушения военного самолета Су-24 в Пермском крае поделились подробностями инцидента. В частности свидетели происшествия описали состояние катапультировавшихся пилотов. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил URA.RU.

«Мы увидели, как самолет, прямо с пламенем, упал в лес. Нашли потом двух парашютистов, которые упали за полем возле асфальта. Один лежит, рука только сломана. Другого пытались поднять — не дается. Говорит, больно всё. Видимо, переломался», — рассказала одна из свидетелей в ходе беседы.

По предварительной информации, врачи диагностировали у пострадавших пилотов переломы рук. По словам собеседника, летчики самостоятельно добрались до деревни Заполье и вышли на связь с командованием.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение ранее в этот день при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта. Он рухнул в лесистой местности в Пермском крае, в результате произошедшего на земле нет разрушений.

Сообщалось, что летчикам удалось катапультироваться, их госпитализировали. Жизни пилотов ничего не угрожает.