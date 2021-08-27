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Источник рассказал о травмах пилотов разбившегося Су-24 под Пермью

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Врачи, предварительно, диагностировали переломы рук у летчиков разбившегося в Пермском крае бомбардировщика Су-24. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиакругах.

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«По предварительным данным, [у них] переломы рук. Их перевозят в Пермь», — сказал он.

Уточняется, что у одного из пилотов, предположительно, сломаны обе руки, а у второго — одна.

Собеседник агентства добавил, что летчики, приземлившись после катапультирования, самостоятельно добрались до деревни Заполье и по телефону связались с командованием.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение ранее в этот день при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта. Он рухнул в лесистой местности в Пермском крае, в результате произошедшего на земле нет разрушений.

Сообщалось, что летчикам удалось катапультироваться, их госпитализировали. Жизни пилотов ничего не угрожает.

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