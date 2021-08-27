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Пилотов упавшего под Пермью Су-24 госпитализировали

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В Пермском крае обнаружили пилотов, которые катапультировались из потерпевшего крушение бомбардировщика Су-24. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом 27 августа сообщает канал РЕН ТВ.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение ранее в этот день. Отмечалось, что на поиски летчиков был направлен вертолет поисково-спасательной службы.

В Минобороны уточнили, что полет Су-24 выполнялся без боекомплекта. Крушение произошло в лесистой местности. В результате произошедшего на земле нет разрушений.

По некоторым данным, потерпевший крушение бомбардировщик был 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка. Их привлекали к учениям 21-й смешанной авиационной дивизии.

Су-24 — советский и российский фронтовой бомбардировщик, предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов, в том числе в сложных погодных условиях. Он может поражать наземные и надводные цели днем и ночью, в том числе на малых высотах.

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