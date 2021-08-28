Эксперт раскрыл способы сберечь от кражи деньги в путешествиях

Сумму денежных средств, предназначенную для путешествия, рекомендуется разбить на две части: отдельно — крупный объем, отдельно — часть для мелких трат. При этом финансы для затратных покупок следует оставить на банковской карте, о чем в субботу, 28 августа, сообщил генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру Юрий Кузнецов.

Кроме того, большой кошелек вероятнее всего привлечет внимание мошенников, а оплата по банковской карте или с помощью смартфона распространена практически повсеместно.

«При этом лучше не хранить все деньги на карте, безопаснее разбить основную сумму на несколько разных счетов и по необходимости переводить себе небольшие суммы на счет, привязанный к карте», — поделился эксперт в ходе беседы с изданием «Прайм».

Кузнецов отметил: в отдельных случаях могут понадобиться наличные средства, для чего стоит обзавестись банковской картой, с которой можно снять купюры без комиссии, перед поездкой. Обналиченные деньги следует держать не при себе, в сумке, а «на себе»: злоумышленники могут разрезать или выхватить ту же сумку.

В дороге или на прогулке для хранения финансов рекомендуется пользоваться предметами, которые не привлекут внимания мошенников: брючные ремни, шарф с потайными отделениями для купюр или кошелек для запястья, который легко скрывается под рукавами. Кроме того, можно приобрести специальные накладные карманы, которые крепятся к оборотной стороне одежды.

Большинство отелей или арендованных квартир располагают сейфами. Кузнецов отметил, что, несмотря на их предназначение как неплохого места для хранения документов и небольших сумм, не следует складывать туда все деньги.

«Во-первых, остается риск, что сейф могут открыть сотрудники отеля универсальным ключом, а, во-вторых, как правило, в номерах устанавливают не слишком дорогие и надежные сейфы — злоумышленники при желании их легко могут вскрыть», — объяснил эксперт.

Путешествуя на машине, лучше прятать деньги под сидением или в багажнике при условии соблюдения одного правила — отсутствия свидетелей, отметил Кузнецов.

Ранее, 26 августа, туристы рассказали о видах мошенничества, с которым путешественники сталкивались во время поездок. Так, к одному из туристов в Египте подошли люди с фальшивыми значками и потребовали дополнительной платы за возможность посмотреть на Сфинкса.