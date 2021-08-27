Туристы назвали главные схемы обмана в путешествиях

Туристы рассказали, с какими видами мошенничества им пришлось чаще всего столкнуться в путешествиях. Об этом 26 августа написала британская газета The Sun со ссылкой на пользователей сайта Reddit.

По словам пользователей Reddit, одной из самых распространенных схем обмана является продажа поддельных билетов на посещение достопримечательностей.

Как рассказал один из пользователей Сети, у пирамид Гизы в Египте к нему подошли люди с фальшивыми значками и потребовали доплатить им, чтобы увидеть Сфинкса.

Еще одним обманным приемом в туристических поездках является двойное меню в ресторанах. По словам туристов, в заведениях местным часто предлагают меню, где цены ниже, в то время как туристам дают меню с ценами в иностранной валюте и на английском языке.

Также туристы отметили, что способы мошенничества и обмана различны в зависимости от страны и города посещения.

Так, пользователь Reddit поделился своим примером, рассказав, что однажды к нему в Новом Орлеане подошел человек и предложил почистить ему обувь совершенно бесплатно. Как пояснил турист, обувь ему действительно почистили бесплатно, однако взяли деньги за беседу.

В Мачу-Пикчу, к примеру, советуют заранее организовать экскурсию и остерегаться неофициальных гидов.

7 июля эксперты проекта «Настоящийбилет.рф» рассказали, что число мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов за июнь выросло на 60%, за месяц выявили 318 поддельных сайтов и аккаунтов в социальных сетях.

Руслан Кривулин, исполнительный директор BrandSecurity, отметил, что защититься от аферистов поможет внимательность. Он посоветовал проверять сайты на правильность написания адреса, поскольку мошенники часто создают двойники с ошибками в названии.

Ранее, в апреле, руководитель отдела спецпроектов департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов рассказал, что мошенники в России обнаружили новый способ обманывать туристов с помощью Telegram-ботов. Боты создают поддельные страницы онлайн-сервисов по бронированию отелей, аренды недвижимости, а также поиску попутчиков.