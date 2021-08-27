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Туристы назвали главные схемы обмана в путешествиях

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Туристы рассказали, с какими видами мошенничества им пришлось чаще всего столкнуться в путешествиях. Об этом 26 августа написала британская газета The Sun со ссылкой на пользователей сайта Reddit.

Курортный обман: как распознать мошенников при организации отдыха
Какие преступные схемы используются при бронировании туров, жилья и билетов

По словам пользователей Reddit, одной из самых распространенных схем обмана является продажа поддельных билетов на посещение достопримечательностей.

Как рассказал один из пользователей Сети, у пирамид Гизы в Египте к нему подошли люди с фальшивыми значками и потребовали доплатить им, чтобы увидеть Сфинкса.

Еще одним обманным приемом в туристических поездках является двойное меню в ресторанах. По словам туристов, в заведениях местным часто предлагают меню, где цены ниже, в то время как туристам дают меню с ценами в иностранной валюте и на английском языке.

Также туристы отметили, что способы мошенничества и обмана различны в зависимости от страны и города посещения.

Так, пользователь Reddit поделился своим примером, рассказав, что однажды к нему в Новом Орлеане подошел человек и предложил почистить ему обувь совершенно бесплатно. Как пояснил турист, обувь ему действительно почистили бесплатно, однако взяли деньги за беседу.

В Мачу-Пикчу, к примеру, советуют заранее организовать экскурсию и остерегаться неофициальных гидов.

7 июля эксперты проекта «Настоящийбилет.рф» рассказали, что число мошеннических ресурсов по продаже авиабилетов за июнь выросло на 60%, за месяц выявили 318 поддельных сайтов и аккаунтов в социальных сетях.

Руслан Кривулин, исполнительный директор BrandSecurity, отметил, что защититься от аферистов поможет внимательность. Он посоветовал проверять сайты на правильность написания адреса, поскольку мошенники часто создают двойники с ошибками в названии.

Ранее, в апреле, руководитель отдела спецпроектов департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов рассказал, что мошенники в России обнаружили новый способ обманывать туристов с помощью Telegram-ботов. Боты создают поддельные страницы онлайн-сервисов по бронированию отелей, аренды недвижимости, а также поиску попутчиков.

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