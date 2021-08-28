Глава МИД Украины назвал заявление президента Эстонии неуместным

Заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Киеву потребуется около 20 лет на приведение страны в соответствие с требованиями вступления в Евросоюз (ЕС) — неуместно в условиях «дружественных» двусторонних отношений государств. Таким мнением в пятницу, 27 августа, поделился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее, 25 августа, эстонский лидер раскритиковала стран-претендентов на членство в ЕС, в числе которых, кроме Украины, — Молдавия и Грузия. По её словам, вступление в европейское объединение подразумевает выполнение «множества» условий. Перечисленные страны, напротив, располагают множеством проблем, в том числе с судебной системой и коррумпированностью.

«Мне было очень странно слышать такие слова от президента Эстонии. Эти заявления не соответствуют своим характеристикам наших отношений», — прокомментировал ситуацию украинский министр в эфире телеканала «Украина 24».

Дополнительно Кулеба выразил уверенность: «такие вещи» не должны звучать от друзей и партнеров, каким, по соображениям политика, являются Украина и Эстония.

Кроме того, Кальюлайд рекомендовала своим согражданам отказаться от инвестиций в экономику Украины, указав на риск потери денежных средств и неоднократные случаи утраты эстонцами своей собственности.

Высказывания эстонского лидера прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков: по его словам, таким образом Кальюлайд намекнула на значительную отсталость Киева в сравнении со странами Прибалтики.