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Посольство США предупредило о радикалах на гей-парадах на Украине

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Радикалы могут напасть на участников гей-парадов, которые в скором времени пройдут на Украине. Соответствующее предупреждение в пятницу, 27 августа, распространило посольство США в стране.

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Отмечается, что парады пройдут, в том числе, 28 августа в Одессе, 12 сентября в Харькове и 19 сентября в Киеве. Как ожидается, полиция на время шествий может перекрыть дороги и создать блок-посты. Это, как отметили в дипмиссии, может препятствовать передвижению.

«В непосредственной близости от этих митингов существует вероятность насилия, поскольку они привлекли к себе серьезное негативное внимание в Интернете со стороны экстремистских групп. Эти группы ранее препятствовали проведению прайдов на Украине посредством контрдемонстраций и физических нападений, и они также могут подстрекать к насилию во время событий этого года», — уточнила пресс-служба посольства.

Американцев в этих украинских городах призвали на время проведений гей-парадов избегать толпы и соблюдать осторожность при массовом скоплении людей.

В мае прошлого года сообщалось, что на Украине гей-парад пройдет в онлайн-формате из-за пандемии. «Марш равенства» стартовал 6 июня и продлился до 27 июня.

В конце августа 2019 году правоохранители не допустили серьезных правонарушений во время шествия в поддержку ЛГБТ-сообществ в Одессе. При этом в июне того же года в ходе так называемого марша равенства в Киеве на шествие напал мужчина, которые пытался вырвать у демонстрантов растяжку. Его увели сотрудники полиции.

Помимо этого, параллельно шествию проходила акция противников ЛГБТ, участники которой планировали закидать представителей секс-меньшинств нечистотами. Националисты и радикалы шли с плакатами с надписями «Гей-парад на крови: позор МВД», «Украина — не Содом». На стороне радикалов были замечены народные депутаты — Игорь Мосийчук, Оксана Корчинская, Руслан Кошулинский.

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