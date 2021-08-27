Военным базам США в Европе запретили приобретать у РФ энергоресурсы

Пентагон запретил американским военным базам в Европе заключать контракты на приобретение российских энергоресурсов. Уведомление об этом минобороны США разместило в так называемом Федеральном реестре официальных документов американского правительства.

Отмечается, что дата создания документа 27 августа, но окончательно документ будет опубликован 30 августа.

Из уведомления следует, что ограничения применяются во исполнение положений оборонного бюджета страны на 2020 финансовый год, который начинается в штатах с 1 октября. Изменения вносятся в приложение к Федеральному положению о военных закупках (DFARS).

«Этот раздел запрещает заключение контрактов на приобретение энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, для военных объектов в Европе», — отмечается в документе.

В ведомстве также подчеркнули, что допускают исключения из правил. Кроме того, ограничения будут касаться только Европы, и запрет, в частности, не будет на азиатской территории Турции.

20 августа президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет вводить санкции в отношении энергетических проектов России, включая трубопровод «Северный поток – 2», и проинформировал об этом конгресс.

При этом в Белом доме в этот же день заявили, что решение о дальнейших санкциях в отношении трубопровода «Северный поток – 2» будет принимать госсекретарь США совместно с главой минфина страны.

Тогда же госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США ввели санкции против двух россиян и одного судна РФ, связанных со строительством газопровода «Северный поток – 2». По его словам, указанное судно, а также еще один российский корабль, участвующие в строительстве СП-2, «будут идентифицированы как заблокированная собственность одного из перечисленных лиц».

Президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 20 августа рассказал, что строительство СП-2 близится к завершению — осталось 15 км по морю.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.