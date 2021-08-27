Певец Прохор Шаляпин тайно женился на миллионерше из Канады Татьяне Клаудии Девис. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает РЕН ТВ.

О романе 31-летнего Шаляпина с 42-летней канадкой узнали еще два года назад. Пара вместе путешествовала, но из-за пандемии коронавируса им пришлось пережить временную разлуку.

Как отмечается, при первой же возможности Шаляпин отправился к Девис. СМИ сообщают, что свадьба прошла в Лас-Вегасе в фешенебельном отеле Wynn. На торжество пригласили только близких друзей, Шаляпин исполнял для них песни Юрия Шатунова и Верки Сердючки.

На свадьбу пара потратила около 15 млн рублей, пишет kp.ru. Медовый месяц молодожены собирались провести в Мексике, где у Девис есть недвижимость, но путешествие отложили из-за ее болезни. У Девис выявили коронавирус.

Прохор Шаляпин — российский певец, является финалистом проекта «Фабрика звезд – 6». Как рассказывал сам Шаляпин впервые он женился в возрасте 18 лет на женщине старше себя. Второй женой певца стала предпринимательница Лариса Копейкина. Они пробыли в браке с декабря 2013 по начало 2015 года.

17 июня стало известно, что звезда сериала «Не родись красивой» Петр Красилов развелся со своей второй женой Ириной Шебеко. Слухи о расставании пары появились уже давно, но подтверждения не находили.