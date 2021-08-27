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Опубликовано видео с места крушения Су-24 под Пермью

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Появилось видео с места крушения бомбардировщика Су-24, который потерпел крушение в пятницу, 27 августа, в Пермском крае. Кадры есть в распоряжении «Известий».

На видео можно заметить, что после падения обломки самолета выгорели. На месте ЧП находятся экстренные службы.

Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение ранее в этот день при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта. Он рухнул в лесистой местности, в результате произошедшего на земле нет разрушений.

Летчикам удалось катапультироваться, их госпитализировали. Жизни пилотов ничего не угрожает.

Су-24 — советский и российский фронтовой бомбардировщик, предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов в том числе в сложных погодных условиях. Он может поражать наземные и надводные цели днем и ночью, в том числе на малых высотах.

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