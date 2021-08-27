Экс-премьера Италии Берлускони выписали из больницы после обследования

Бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, госпитализированный днем ранее в одну из клиник Милана, покинул ее в пятницу. Об этом 27 августа сообщает телеканал Tgcom24.

Как уточняется, из больницы «Сан-Раффаэле» Берлускони уехал в 15:45 (16:45 мск). Он находился в медучреждении для «тщательного клинического обследования из-за легкой болезни сердца».

Телеканал отмечает, что при выписке 84-летний экс-премьер был «в хорошей физической форме».

В апреле сообщалось, что Берлускони прошел обследование в миланской клинике, после которого медики решили оставить его в медучреждении. Сколько дней он там провел не уточнялось. Также не сообщалось о каких-то серьезных проблемах со здоровьем у политика.

11 февраля Берлускони попал в больницу после падения в своей резиденции в Риме. В партии «Вперед, Италия» отметили, что политик ушиб бок и был вынужден направиться в клинику в Милане для обследования.

В сентябре 2020 года Берлускони заболел COVID-19. Заболевание проходило у политика в бессимптомной форме, но в целях предосторожности его поместили в клинику «Сан-Раффаэле» в Милане.