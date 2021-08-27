Вирусолог рассказал о действии помидора-вакцины от COVID-19

Руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи Александр Бутенко допустил создание вакцины от коронавирусной инфекции в виде помидора, который можно съесть, а также объяснил действие этого препарата.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что сотрудники Центра геномики и биоинформатики Академии наук Узбекистана создали подобную вакцину. По словам ученых, выбор в пользу помидора был сделан из-за того, что перед употреблением в пищу этот продукт не подвергается термической обработке, передает «Sputnik Узбекистан».

Бутенко отметил, что, подобная технология выращивания вакцин растительного происхождения имеет основания быть. Однако, как уточнил специалист, в данном случае трудно что-либо сказать, поскольку Узбекистан не предоставил еще каких-то данных на этот счет.

«Это очень хорошо, если правда, но, чтобы это заявление оценить, нужны какие-то результаты, обоснованные с научно-практической точки зрения», — сказал Бутенко в эфире «Говорит Москва» в пятницу, 27 августа.

Он также объяснил технологию такой разработки. Так, речь идет о молекулярно-генетической технологии.

«Там можно сделать гибридные модели векторные: с одной стороны, это нуклеиновая кислота растений, а с другой — могут сделать так, что на этой основе продуцируются защитные белки от коронавируса. Это возможный вариант, но нужны обязательно какие-то доказательства, результаты проверки препарата на лабораторных животных, чтобы вырабатывались антитела и был защитный эффект от коронавируса», — заметил ученый.

При этом Бутенко подчеркнул, что не знает, есть ли в Узбекистане такие возможности. Вместе с тем, по словам специалиста, в России более востребованы препараты в традиционной форме.

Ранее, 16 апреля, директор ИЭМ, профессор РАН Александр Дмитриев рассказал, что петербургские ученые из Института экспериментальной медицины разрабатывают вакцину от коронавируса со вкусом ряженки. Доклинические испытания препарата планируют завершить в ближайший год.

20 апреля президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев обратил внимание на то, что производство созданной российскими учеными вакцины, которую можно будет употреблять в виде напитка, будет дешевле, чем других препаратов от коронавируса.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона»и «КовиВак».

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