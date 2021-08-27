Прямой эфир
Мир
На месте взрывов в Кабуле усилили меры безопасности
Пресс-релизы
В Сочи пройдет посвященный инновациям международный форум
Спорт
Умер экс-футболист «Манчестер Сити» Уильямсон
Мир
Число жертв взрывов у аэропорта Кабула возросло до 170
Общество
Шойгу получил звание от Союза художников декоративно-прикладного искусства
Армия
Танк Т-14 «Армата» получит искусственный интеллект
Мир
Зеленский выступил за присутствие НАТО в Черном море
Мир
Лавров заявил о координации действий с союзниками по ОДКБ и ШОС по Афганистану
Экономика
В России в июле вырос спрос на микрозаймы свыше 30 тыс. рублей

Шойгу обсудил с Миннихановым выполнение гособоронзаказа предприятиями Татарстана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи в пятницу, 27 августа, с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани обсудил выполнение гособоронзаказа предприятиями республики.

Экипаж «Арматы» боевой: новые танки станут мобильными штабами
Автоматизированная система управления этих машин позволяет руководить войсками дистанционно

Также обсуждались вопросы, связанные с жизнедеятельностью Казанского высшего танкового командного училища, Суворовского военного училища, воинских частей Татарстана и военных пенсионеров, сообщает телеканал «Звезда».

Главе Минобороны показали модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М. Шойгу побывал в кабине самолета, где ему рассказали, как машина работает, сообщается на сайте kp.ru.

Также Шойгу и Минниханов заложили в Казани памятный камень, знаменующий строительство нового военного госпиталя. Он должен быть построен к концу 2022 года.

Ранее в этот день Шойгу получил почетное звание от Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства. Директор союза Сергей Коломийцев вручил министру обороны РФ диплом о присвоении звания почетного художника союза на выставке «Творчество ради жизни» в Казани, на которой представлены художественные работы, созданные Шойгу.

Глава ведомства поблагодарил за награду и заявил, что не заслуживает этого, однако Коломийцев пояснил, что эксперты посчитали, что Шойгу имеет большой потенциал и талант.

Выставка открылась в национальной художественной галерее «Хазине» в Казанском кремле 21 августа и продлится до 12 сентября. На ней представлены 100 произведений, среди которых 83 картины и 17 предметов из дерева. Вырученные от продажи работ средства будут направлены на благотворительность.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021