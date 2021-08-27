Шойгу обсудил с Миннихановым выполнение гособоронзаказа предприятиями Татарстана

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи в пятницу, 27 августа, с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Казани обсудил выполнение гособоронзаказа предприятиями республики.

Также обсуждались вопросы, связанные с жизнедеятельностью Казанского высшего танкового командного училища, Суворовского военного училища, воинских частей Татарстана и военных пенсионеров, сообщает телеканал «Звезда».

Главе Минобороны показали модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М. Шойгу побывал в кабине самолета, где ему рассказали, как машина работает, сообщается на сайте kp.ru.

Также Шойгу и Минниханов заложили в Казани памятный камень, знаменующий строительство нового военного госпиталя. Он должен быть построен к концу 2022 года.

Ранее в этот день Шойгу получил почетное звание от Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства. Директор союза Сергей Коломийцев вручил министру обороны РФ диплом о присвоении звания почетного художника союза на выставке «Творчество ради жизни» в Казани, на которой представлены художественные работы, созданные Шойгу.

Глава ведомства поблагодарил за награду и заявил, что не заслуживает этого, однако Коломийцев пояснил, что эксперты посчитали, что Шойгу имеет большой потенциал и талант.

Выставка открылась в национальной художественной галерее «Хазине» в Казанском кремле 21 августа и продлится до 12 сентября. На ней представлены 100 произведений, среди которых 83 картины и 17 предметов из дерева. Вырученные от продажи работ средства будут направлены на благотворительность.