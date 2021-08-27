Шойгу получил звание от Союза художников декоративно-прикладного искусства

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу получил почетное звание от Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства.

Директор союза Сергей Коломийцев вручил Шойгу диплом о присвоении звания почетного художника союза на выставке «Творчество ради жизни» в Казани, на которой представлены художественные работы, созданные Шойгу.

Министр обороны РФ поблагодарил за награду и заявил, что не заслуживает этого, однако Коломийцев пояснил, что эксперты посчитали, что Шойгу имеет большой потенциал и талант.

«На ваши сомнения я скажу словами Аристотеля, что искусство не существует без чувства и эмоций. На выставке мы видим абсолютно ярко и насыщенно этот тезис. Действительно, выставка очень чувственная, очень человеческая, здесь блестящие образы-ассоциации», — заметил эксперт министерства культуры по декоративно-прикладному искусству Андрей Гилодо.

Он подчеркнул, что дерево является сакральным, живым материалом и творчество Шойгу рождает многомерные, глубинные явления.

Выставка открылась в национальной художественной галерее «Хазине» в Казанском кремле 21 августа и продлится до 12 сентября. На ней представлены 100 произведений, среди которых 83 картины и 17 предметов из дерева. Вырученные от продажи работ средства будут направлены на благотворительность.

Впервые с творчеством Сергея Шойгу широкая публика познакомилась в 2018 году. В частности, работы министра представили на выставке «Алдан-Маадыр» в Кызыле. Среди работ были 12 изделий из дерева, в том числе вазы, шкатулки и скульптуры. Представленные тогда картины Шойгу были выполнены в жанрах графики и живописи.

В октябре того же года Шойгу рассказал о своем увлечении живописью и признался, что часть своих картин подарил главе МИД России Сергею Лаврову и председателю Центробанка Набиуллиной.