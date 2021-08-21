В Казани открылась выставка художественных работ Шойгу

Выставка художественных работ министра обороны России, президента Русского географического общества (РГО) Сергея Шойгу открылась в субботу, 21 августа, в Казани.

Экспозиция под названием «Творчество ради жизни» представлена в национальной художественной галерее «Хазине» в Казанском кремле. Публика может увидеть 100 произведений, среди которых 83 картины и 17 предметов из дерева.

В церемонии открытия выставки приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и первый вице-президент РГО академик РАН Николай Касимов. По словам Касимова, выставка демонстрирует многогранное творчество Шойгу.

В рамках мероприятия прошло памятное гашение маркированной почтовой карточки, выпущенной тиражом 10 тыс. экземпляров специально к выставке и иллюстрированной одной из картин Шойгу.

Выставка продлится до 12 сентября, посетить ее бесплатно может любой желающий. По словам организаторов, часть экспонатов в следующем году выставят на аукционе, а вырученные средства направят на помощь тяжелобольным детям.

Впервые с творчеством Шойгу широкая публика познакомилась в 2018 году. В частности, работы министра представили на выставке «Алдан-Маадыр» в Кызыле. Среди работ были 12 изделий из дерева, в том числе вазы, шкатулки и скульптуры. Представленные тогда картины Шойгу были выполнены в жанрах графики и живописи.

В октябре того же года Шойгу рассказал о своем увлечении живописью и признался, что часть своих картин подарил главе МИД России Сергею Лаврову и председателю Центробанка Набиуллиной.