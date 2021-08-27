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Танк Т-14 «Армата» получит искусственный интеллект

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Новейший российский танк Т-14 «Армата» модернизируется, его снабдят искусственным интеллектом. Об этом 27 августа сообщил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Экипаж «Арматы» боевой: новые танки станут мобильными штабами
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Он добавил, что «Армата» отличается от всех других созданных в мире танков.

«Немного приоткрою секрет, что «Армату» мы уже начали модернизировать по линии внедрения искусственного интеллекта, а также некоторых других разработок», — рассказал Потапов «РИА Новости».

23 августа первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что опытную партию танков Т-14 «Армата» отгрузили для Министерства обороны России.

5 июля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство Т-14 «Армата» начнется в России в 2022 году.

Ранее, 26 февраля, источники в Минобороны рассказали «Известиям», что танк Т-14 станет настоящим мобильным штабом: благодаря уникальной автоматизированной системе управления командиры с помощью «Арматы» смогут управлять другими боевыми машинами в режиме реального времени.

Также в феврале «Армату» впервые представили международным компаниям на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби.

«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, разработанная Уралвагонзаводом. На ее базе создаются основной танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, боевая машина пехоты и другие бронемашины.

Благодаря средствам радиоэлектронной борьбы Т-14 может защитить различную технику от авиации и противотанкового оружия противника. В случае необходимости он поддержит БМП огнем из уникальной 125 мм пушки.

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