В ГИБДД назвали основные причины ДТП с каршерингом

В Управлении ГИБДД провели анализ аварийности с участием автомобилей краткосрочной аренды за семь месяцев 2021 года и выявили основные причины ДТП. Результаты были опубликованы в пятницу, 27 августа, в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Так, за семь месяцев 2021 года в Москве было зарегистрировано 232 ДТП с участием автомашин каршеринга, в которых 14 человек погибли и 279 получили ранения. В числе пострадавших также 23 ребенка.

За вышеуказанный период в столице произошло 202 ДТП с участием нетрезвых водителей. Как сообщили в Госавтоинспекции, каждое восьмое ДТП с пострадавшими было совершено при участии нетрезвого водителя, управлявшего каршеринговым автомобилем.

Причинами 63% ДТП с пострадавшими (147 из 232) стали нарушения ПДД водителями арендованных автомашин. Каждое четвертое ДТП (37) было совершено из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения. Каждое пятое (29) — из-за несоблюдения очередности проезда, и каждое шестое (24) — из-за несоблюдения дистанции.

Ранее, 17 августа, в Госавтоинспекции рассказали, что в столице самой аварийно опасной магистралью в 2021 году стала Московская кольцевая автодорога (МКАД). По данным ведомства, за семь месяцев текущего года на МКАД произошло 379 дорожно-транспортных происшествий, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. В указанных ДТП количество погибших участников дорожного движения сократилось на 38,3%, а раненых — на 13,7%.

24 июня региональная общественная организация «Союз безопасности дорожного движения» назвала основные причины ДТП на трассах Подмосковья. Так, ДТП происходили из-за нарушений скоростного режима, а также нарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения.