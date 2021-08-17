В ГИБДД назвали самую аварийную магистраль Москвы

В столице самой аварийно-опасной магистралью в 2021 году стала Московская кольцевая автодорога (МКАД). Об этом 17 августа сообщает официальный Telegram-канал Госавтоинспекции.

По данным ведомства, за семь месяцев текущего года на МКАД произошло 379 дорожно-транспортных происшествий, что на 6.8% меньше чем за аналогичный период 2020 года. В указанных ДТП количество погибших участников дорожного движения сократилось на 38,3%, а раненых на 13,7%.

Отмечается, что одним из основных видов ДТП, в плане человеческих жертв, является столкновение транспортных средств, наезды на препятствие и на стоящее транспортное средство.

Наиболее распространенными причинами остановки на МКАД стали неисправность транспортного средства, участие автомобиля в ранее произошедшем ДТП и припаркованное транспортное средство.

16 августа сообщалось, что в Москве за первые семь месяцев 2020 года столичная Госавтоинспекция оформила 16 млн нарушений Правил дорожного движения.

Более 15 млн нарушений в этом году зафиксировали дорожные камеры. На всех нарушителей полицейские составили административные протоколы.