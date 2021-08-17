Прямой эфир
Общество
На выплаты на детей от 3 до 7 лет дополнительно направят 21 млрд рублей
Общество
Льготную семейную ипотеку продлили в России до конца 2023 года
Общество
«Ростех» создаст комиссию для выяснения причин аварии самолета Ил-112В
Общество
Более 20 млрд рублей направят на ликвидацию аварийного жилья в регионах РФ
Авто
Еще 300 электробусов выйдет на маршруты в Москве до конца года
Мир
Военные США вывезли более 600 афганцев на одном самолете из Кабула
Экономика
Спрос на кредитки в России вырос на 4%
Наука
Археологи в Мексике обнаружили букеты цветов возрастом 1800 лет
Экономика
Россия нарастила вложения в госбумаги США

В ГИБДД назвали самую аварийную магистраль Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице самой аварийно-опасной магистралью в 2021 году стала Московская кольцевая автодорога (МКАД). Об этом 17 августа сообщает официальный Telegram-канал Госавтоинспекции.

Найдутся все: ГИБДД вооружилась технологиями против лихачей
Коптеры, мобильные приложения и ноутбуки помогают предотвратить трагедии и найти виновных

По данным ведомства, за семь месяцев текущего года на МКАД произошло 379 дорожно-транспортных происшествий, что на 6.8% меньше чем за аналогичный период 2020 года. В указанных ДТП количество погибших участников дорожного движения сократилось на 38,3%, а раненых на 13,7%.

Отмечается, что одним из основных видов ДТП, в плане человеческих жертв, является столкновение транспортных средств, наезды на препятствие и на стоящее транспортное средство.

Наиболее распространенными причинами остановки на МКАД стали неисправность транспортного средства, участие автомобиля в ранее произошедшем ДТП и припаркованное транспортное средство.

16 августа сообщалось, что в Москве за первые семь месяцев 2020 года столичная Госавтоинспекция оформила 16 млн нарушений Правил дорожного движения.

Более 15 млн нарушений в этом году зафиксировали дорожные камеры. На всех нарушителей полицейские составили административные протоколы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021