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Дорожные камеры в Москве выписали 15 млн штрафов с начала года

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В Москве за первые семь месяцев 2020 года столичная Госавтоинспекция оформила 16 млн нарушений Правил дорожного движения. Об этом 16 августа сообщает официальный Telegram-канал ведомства.

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Отмечается, что более 15 млн нарушений в этом году зафиксировали дорожные камеры. На всех нарушителей полицейские составили административные протоколы.

В частности, уточнили в ведомстве, за непредставление преимущества в движении пешеходам более 65 тыс. водителей подвергнуты административным наказаниям, а также пресечено свыше 70 тыс. нарушений Правил дорожного движения со стороны самих пешеходов.

10 августа сообщалось, что за последние полгода дорожные камеры в Москве зафиксировали свыше 3,5 тыс. водителей, использующих телефон во время движения.

В большинстве стран мира это нарушение наказывается серьезными штрафами. Например, такие меры действуют во Франции, Эстонии, Молдавии, Израиле, Испании, Великобритании и США. В переводе на рубли штраф за использование телефона за рулем в этих странах варьируется от 1,4 тыс. до 52 тыс. рублей.

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