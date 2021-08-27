Более 1 тыс. камер установят в школах Ставрополя

В Ставрополе в школах установят более 1 тыс. камер видеонаблюдения, которые будут следить за безопасностью детей. Об этом рассказали в городской администрации.

Также задействованы 944 камеры наружного наблюдения и 242 камеры внутреннего наблюдения. Таким образом, образовательные организации взяли под круглосуточную охрану.

За безопасностью детей будут следить и казаки, уточнили в мэрии.

По словам сити-менеджера Ивана Ульянченко, системы видеонаблюдения, пожарной безопасности, все тревожные кнопки должны быть в рабочем состоянии.

Сейчас все 43 школы Ставрополя готовы к началу учебного года. NewsTracker сообщает, что в конце августа специалисты планируют проверить установку у школ дорожных знаков и разметку.

Ранее сообщалось, что власти Ставропольского края возьмут на контроль цены на школьные принадлежности. Губернатор Владимир Владимиров поручил не допускать искусственного роста цен на эти товары перед 1 сентября.