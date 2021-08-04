Цены на школьные принадлежности возьмут под контроль на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил не допускать искусственного роста цен на школьные принадлежности перед 1 сентября.

Этот вопрос он обсудил с председателем регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денисом Полюбиным. Глава края заявил, что нужно взять под контроль ситуацию с ценами, передает NewsTracker.

«Необходимо сразу же реагировать по каждому такому факту, проверять все обращения и жалобы граждан. В случае необходимости принимать меры в партнерстве с антимонопольной службой», — подчеркнул Владимиров.

В новом году ученики школ РФ, скорее всего, смогут ходить на занятия, но при этом почти не будут покидать классы. Им придется посещать столовую по графику и каждый день измерять температуру. Разработанные Роспотребнадзором год назад рекомендации по очному обучению в школах в условиях пандемии COVID-19 могут применяться и в новом учебном сезоне. Об этом рассказали в ведомстве. По информации «Известий», полученной из региональных минздравов, как минимум 27 субъектов федерации намерены открыть учебный год в традиционном формате.