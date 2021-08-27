В Крыму прокомментировали итоги саммита «Крымская платформа»

Саммит «Крымская платформа» является следствием фантомных болей Киева, утратившего Крым, проведение подобных мероприятий может обернуться для самой Украины потерей государственности. Это в пятницу, 27 августа, следует из совместного заявления крымских политологов и экспертов.

Отмечается, что заявление по итогам мероприятия подписали глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, член ОП Крыма Вадим Петров, политологи и эксперты Сергей Мельничук, Денис Батурин, советник главы Крыма Олег Крючков, ученые-историки Александр Мащенко, Николай Кузьмин, Виктор Харабуга.

«Проект «Крымская платформа» сегодня является ничем иным как проявлением фантомных болей утратившей Крым Украины. Избавиться от них можно, только осознав историческую неизбежность возвращения Крыма в состав России. Попытки реализации объявленной Киевом стратегии «деоккупации» в конечном счете могут обернуться для Украины потерей собственной государственности», — приводят «РИА Новости» слова экспертов.

По мнению экспертов, «Крымскую платформу» нельзя оставлять без ответа. Необходимы жесткое информационное противодействие, а также системные меры в международно-правовой сфере, заключили политологи.

25 августа постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что итоги саммита «Крымская платформа» оказались безрадостными для его организаторов. Он отметил, что оправдания президента Украины Владимира Зеленского, касающиеся небольшого числа участников саммита, выглядят жалко.

Форум «Крымская платформа» состоялся в Киеве по инициативе украинской стороны 23 августа. Он был посвящен продвижению в мировую повестку вопроса о принадлежности полуострова. Участие принимали представители 44 стран и международных организаций.

По итогам саммита была принята декларация, согласно которой участники встречи рассмотрят введение новых санкций против России. В документе осуждаются «продолжающееся изменение демографической структуры на оккупированном полуострове путем переселения российских граждан в Крым», а также «милитаризация Крыма, которая подрывает безопасность и стабильность в Черноморском регионе».

На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что участие тех или иных стран в так называемой «Крымской платформе» отразится на отношении Москвы к ним.

Крым вернулся в состав РФ по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.