Российская дзюдоистка Потапова завоевала бронзу Паралимпиады

Российская спортсменка Виктория Потапова завоевала бронзу на Паралимпийских играх — 2020 в Токио в соревнованиях по дзюдо в весе до 48 кг. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщает «Спорт-Экспресс».

Потапова обошла представительницу Тайваня Ли Кай Линь со счетом 10:0 и принесла седьмую бронзовую медаль сборной Паралимпийского комитета России (ПКР).

На данный момент помимо семи бронзовых наград, у команды шесть золотых и пять серебряных медалей.

Ранее в этот день велогонщик Михаил Асташов побил мировой рекорд в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции в 1 тыс. м на Паралимпийских играх — 2020 в Токио. Результат россиянина составил 1 мин. 10,45 сек.

В Паралимпиаде участвует более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в турнире под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.