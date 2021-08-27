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Велогонщик Асташов побил мировой рекорд в индивидуальной гонке на Паралимпиаде
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Велогонщик Асташов побил мировой рекорд в индивидуальной гонке на Паралимпиаде

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Велогонщик Михаил Асташов 27 августа побил мировой рекорд в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции в 1 тыс. м на Паралимпийских играх — 2020 в Токио.

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Результат россиянина составил 1 мин. 10,45 сек.

Отмечается, что велогонщик выступал в категории С1 — среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Ранее, 26 августа, Михаил Асташов завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3 тыс. м среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх, где он впервые установил мировой рекорд, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Асташов является серебряным и бронзовым призером ЧМ, а также победителем кубков мира и чемпионатов России.

XXXII Олимпийские игры в Токио прошли с 23 июля по 8 августа. С 24 августа по 5 сентября в Токио проходят XVI Паралимпийские летние игры. В них примут участие более 200 российских спортсменов. Они выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать в соревнованиях под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР. Также россиянам запрещено использовать гимн.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады.

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