Российский велогонщик Асташов завоевал золото на Паралимпиаде в Токио

Российский велогонщик Михаил Асташов в четверг, 26 августа, завоевал золотую медаль в гонке преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских играх в Токио.

В четверг в квалификационном заезде россиянин установил мировой рекорд, проехав дистанцию за 3 минуты 35,954 секунды. В финале Асташов на круг опередил канадца Тристена Чернова.

Асташов является серебряным и бронзовым призером ЧМ, а также победителем Кубков мира и чемпионатов России.

Отмечается, что команда Паралимпийского комитета России (ПКР) завоевала четвертую золотую медаль Паралимпиады и занимает третье место в медальном зачете.

Накануне президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Валерии Шабалиной, которая принесла сборной ПКР первое золото Паралимпиады в Токио, выиграв с мировым рекордом соревнования по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем.

Также президент поздравил Романа Жданова с победой в соревнованиях по плаванию на Паралимпийских играх, подчеркнув лидерские качества спортсмена. Глава государства указал, что этот успех со Ждановым разделяют его тренеры-наставники, родные и болельщики.

Всего в Паралимпиаде примут участие более 200 спортсменов из РФ. Российские паралимпийцы, как и олимпийцы, не могут участвовать под флагом страны из-за ограничений Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Спортивного арбитражного суда (CAS). Они выступают под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под белым флагом с гербом ПКР.

В Японии разыграют 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Бадминтон и тхэквондо впервые вошли в программу Паралимпиады. Соревнования продлятся до 5 сентября.