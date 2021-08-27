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Ученые рассказали о связи последствий COVID-19 и хронической усталости

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Американские ученые выявили взаимосвязь между осложнениями после перенесенного COVID-19 и хронической усталостью. Об этом говорится в исследовании ученых Университета Джона Хопкинса, опубликованном изданием Proceedings of the National Academy of Sciences.

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В обоих случаях организм реагирует на продолжительный стресс. Ученые предполагают, что и синдром хронической усталости (ME/CFS), и «длинный COVID-19» связаны с лежащими в их основе биологическими отклонениями.

«Одна подгруппа PASC — это синдром, называемый «длинным COVID-19». Он напоминает миалгический энцефаломиелит, или синдром хронической усталости (ME/CFS). ME/CFS — это изнурительное состояние, которое вызывается вирусными и бактериальными инфекциями и приводит к многолетним симптомам: глубокой усталости, недомоганию после физической нагрузки, небодрящему сну, когнитивным нарушениям и обморокам после резких движений», — говорится в исследовании.

Ученые предполагают, что окислительно-восстановительные нарушения вторичны по отношению к инфекции SARS-CoV-2. То же самое может быть верно и для тех пациентов с синдромом хронической усталости, чья болезнь началась с инфекционной стадии.

По словам исследователей, понимание сходств PASC и ME/CFS может позволить разрабатывать новые терапевтические средства против постковидного синдрома.

31 июля главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что переболевшие «длинным COVID-19» люди не могут вернуться к изначальному качеству жизни в течение двух и более месяцев. Он отметил, что, для того чтобы не допустить «длинный COVID-19», необходимо минимизировать тяжелое течение болезни среди населения.

15 июля шведские ученые заявили, что антитела после легкой формы COVID-19 могут сохраняться в организме около года. По мнению специалистов, антитела способны бороться с новыми штаммами коронавируса, которые сейчас распространяются в Европе.

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