Проценко рассказал о признаках «длинного COVID-19»

Переболевшие «длинным COVID-19» люди не могут вернуться к изначальному качеству жизни в течение двух и более месяцев. Об этом в субботу, 31 июля, заявил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Когнитивная дисфункция, забывчивость, быстрая утомляемость, раздражительность, появление панических атак, в том числе и у молодых людей, у которых это не самая частая проблема. Это тот медико-социальный вопрос, который еще глобально возникнет в популяции», — рассказал он РБК.

Врач отметил, что, для того чтобы не допустить «длинный COVID-19», необходимо минимизировать тяжелое течение болезни среди населения.

«И в России сейчас есть четыре вакцины, чтобы этого добиться, всё», — добавил он.

Ранее, 18 июля, «длинный COVID-19», при котором у пациента наблюдается рост уровня антител IgM при одновременном сохранении прежнего уровня IgG, является поводом для немедленного обращения к врачу.

Он напомнил, что существует два типа антител. IgM растет после того, как пациент заболел, однако после выздоровления показатели уменьшаются. Они помогают бороться с инфекцией в острой фазе. IgG же обеспечивают длительную защиту организма и формируются после перенесенной инфекции или вакцинации.

По словам специалиста, оперативные меры стоит принять даже в том случае, если человек с высоким уровнем IgM чувствует себя хорошо и занимается привычными ему делами.

15 июля шведские ученые заявили, что антитела после легкой формы COVID-19 могут сохраняться в организме около года. По мнению специалистов, антитела способны бороться с новыми штаммами коронавируса, которые сейчас распространяются в Европе.

13 июля врач-эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала, что иммунитет к коронавирусу, сформировавшийся в результате болезни и после прививки, разный: один реагирует быстрее, другой является более универсальным.

Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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