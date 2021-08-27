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Дело возбудили после гибели людей при пожаре в Екатеринбурге

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Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге после гибели людей при пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Мичурина, 98. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

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В ведомстве уточнили, что в ночь на 27 августа в полицию Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в одной из квартир жилого дома по улице Мичурина в Екатеринбурге в ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины и женщины, которые, по предварительной информации, являются супругами.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)», — говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев инцидента, тела погибших направят на экспертизу для выяснения причины смерти, заявили в ведомстве. Совместно с сотрудниками МЧС и полиции принимаются меры по установлению точных очага и причины возгорания.

Сообщение о возгорании кровли дома по улице Мичурина поступило в 0:55 мск. Площадь пожара составила 780 кв. м. Из дома эвакуировали 65 человек, в том числе семеро детей. Среди эвакуированных пострадавших нет.

Следственный комитет Екатеринбурга начал проверку в связи с гибелью людей при пожаре в жилом доме.

Отмечалось также, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Ранее, 27 августа, в центральной городской больнице города Бердска Новосибирской области произошло задымление. Из здания вывели 250 человек, никто не пострадал.

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