В Екатеринбурге произошел пожар в пятиэтажном жилом доме

В Екатеринбурге в пятницу, 27 августа, загорелся пятиэтажный жилой дом на улице Мичурина, 98, есть погибшие. Об этом сообщает МЧС по Свердловской области.

В ведомстве отметили, что сообщение о возгорании кровли дома поступило в 0:55 мск. Площадь пожара составила 780 кв. м.

«Пожарные незамедлительно приступили к эвакуации и ликвидации возгорания. Из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семеро детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что есть погибшие. По информации портала Е1, это супружеская пара.

Пожару присвоен второй номер сложности. К тушению привлекается 60 человек личного состава и 20 единиц техники.

Накануне в Рязани произошло возгорание в четырехэтажном жилом доме. Его площадь составила 720 кв. м, 80 человек были эвакуированы, пострадавших нет.