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В больнице в Новосибирской области из-за задымления эвакуировали 250 человек
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В больнице в Новосибирской области из-за задымления эвакуировали 250 человек

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В Бердске Новосибирской области задымление в одном из отделений центральной городской больницы привело к эвакуации 250 человек. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В 08:21 по местному времени (04:21 мск) поступило сообщение от очевидца о незначительном задымлении на первом этаже в отделении поликлиники Бердской центральной городской больницы», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из здания медицинского учреждения 250 человек эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.

Причиной задымления стал загоревшийся в подвальном помещении электрощиток. Пожар на площади 1 кв. м ликвидировали за 11 минут.

Накануне в Рязани произошло возгорание в четырехэтажном жилом доме. Его площадь составила 720 кв. м, 80 человек были эвакуированы, пострадавших нет.

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