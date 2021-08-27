Врач рассказал о правилах подготовки организма к осени

В осеннее время необходимо качественно поддерживать свое физическое и психологическое состояние, чтобы адаптировать организм к новым условиям. Об этом в пятницу, 27 августа, заявил врач-терапевт, гастроэнтеролог Алексей Цыс.

«Потребление витаминов уменьшается в холодную погоду, поскольку в осенне-зимний период мы проводим большую часть времени внутри помещений. Во избежание дефицита, например, витамина D сдайте элементарный тест на его уровень в крови и покажите доктору. В случае необходимости он назначит вам препарат с данным витамином в нужной дозировке», — рассказал он в беседе с «Невскими новостями».

Эксперт посоветовал пить больше чистой воды, регулярно мыть руки, рационально питаться, а также заниматься умеренной физической активностью. Эти действия, по его мнению, помогут поддержать иммунную систему организма.

Также врач отметил, что смена погоды может пагубно сказаться на состоянии кожи, поэтому необходимо заранее подобрать с врачом-дерматологом общеукрепляющие кремы для ее увлажнения.

«Начните планировать заранее, чем займетесь в холодное время года. Найдите новое хобби, занимайтесь повседневными делами, общайтесь с друзьями. Главное — не впасть в спячку от безделья!» — добавил Цыс.

Кроме того, он отметил, что не стоит забывать и о психологическом здоровье. Он посоветовал завести дневник, в который можно записывать свои чувства, переживания и текущее настроение. Такая манипуляция поможет лучше понять себя и предпринять действия для улучшения своего состояния, дополнил врач.

Ранее, 26 августа, врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова рассказала, что в «осенний рацион» необходимо включать 400–500 г фруктов и овощей ежедневно. По словам Кругловой, стоит обратить внимание на сезонные продукты — сладкий перец и помидоры, так как эти продукты являются источниками витамина С, который необходим для профилактики инфекционных заболеваний осенью.

Кроме того, врач рекомендовала чаще употреблять в пищу яблоки, сливы, персики и абрикосы. Они, как уточнила диетолог, сейчас содержат максимум витаминов и минералов, а также не подвергаются длительному хранению.