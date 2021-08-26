Пробить бронь: как штраф в 1,3 млрд рублей повлияет на работу Booking
Booking.com обжалует решение ФАС об оборотном штрафе в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Практику так называемого паритета цен, при котором размещаемые на площадке отели не могут устанавливать стоимость номеров на других сервисах ниже, чем на Букинге, в компании считают справедливой. В гостиничной отрасли новость восприняли с нескрываемым оптимизмом — там считают, что сумма штрафа несопоставима с тем уроном, которые гостиницы понесли в рамках договорных отношений с агрегатором. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, решение антимонопольной службы может привести к постепенной деградации площадки и возможному сокращению ее деятельности в России. Отели и гостиницы скорее будут использовать агрегатор для собственной рекламы, а продавать проживание в номерах через свои сайты, считают юристы.
Трудные отношения
ФАС оштрафовала Booking.com B.V. (Нидерланды), которая управляет агрегатором по бронированию номеров в гостиницах Booking.com, на 1,3 млрд рублей. Поводом стала жалоба «Опоры России». Общественная организация направляла письмо в антимонопольную службу еще в январе 2019 года, писали «Известия». Жалоба на деятельность Booking.com была связана с политикой ценового паритета.
Согласно ей, в договоре прописывается условие, по которому отель не может устанавливать стоимость номеров с теми же датами заезда и условиями бронирования на других сервисах ниже, чем на Booking.com. Гостиница также не может продавать номера дешевле и на своих сайтах. Это условие давало Booking.com гарантию того, что бронирование будет осуществляться с большей долей вероятности через его площадку ввиду ее популярности. Также при формировании цены на номер отель вынужден учитывать и комиссию сервиса — в среднем она составляет 20%.
В Booking.com заявили, что разочарованы решением ФАС и будут его обжаловать.
— Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали. Это важно особенно сейчас, в это беспрецедентное время для сферы туризма, — заявили в компании.
ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking еще в декабре 2020 года. Тогда служба постановила, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения.
В гостиничной отрасли решение ФАС считают правильным. Президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин отметил, что сумма штрафа несопоставима с тем уроном, которые гостиницы понесли в рамках договорных отношений с Booking.com. Штраф в 1,3 млрд рублей — один из самых крупных в отрасли. Но по словам эксперта, для агрегатора это копейки.
— Проблема — в условии паритета цен, которое прописано в договорах со всеми российскими гостиницами. То есть, это требование для отеля не ставить где-либо цену ниже или даже аналогичную той, что есть на Букинге. Даже на своем сайте гостиница так сделать не может, и это нонсенс. С другими агрегаторами также нельзя заключать контракты на цены ниже, чем на Booking.com, — рассказал он «Известиям».
Отели идут на это, потому что Booking.com действительно дает немалый поток гостей, и сотрудничество с ним важно для гостиниц, пояснил эксперт. Нынешнее решение ФАС — это просто штраф, а не требование отменить паритет цен, добавил Геннадий Ламшин. По его мнению, теперь компания будет вести себя осторожнее, хотя договорные условия с российскими гостиницами в лучшую для них сторону не изменит.
«Известия» направили запросы в ФАС и Ростуризм.
Как взыскать
Размер штрафа очень большой, даже для такой крупной компании как Booking.com, заявил эксперт Московского отделения Опоры России по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.
— В такого рода делах всегда есть вероятность судебного оспаривания. Пока не пройдет разбирательство, рано строить прогнозы. Просто уйти с рынка, не заплатив штраф — не вариант для компании такого уровня. И уход с рынка не дает возможности не уплатить штраф, — констатировал он.
В случае отмены паритета цен агрегатор Booking.com будет использоваться гостиницами, как рекламная площадка, а сами бронирования уже будут происходить на сайтах отелей, считает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. По ее словам, это приведет к убыткам для Booking.com и к ухудшению сервиса агрегатора для всех сторон, включая конечных потребителей гостиничных услуг.
— Снизится качество и достоверность поиска для клиентов, что приведет к снижению уровня обслуживания последних и увеличит их временные затраты на поиск подходящего средства размещения, — отметила она.
По мнению Марии Спиридоновой, у Booking.com не будет стимулов для инвестиций в свою платформу и сервис, что приведет к деградации услуг агрегатора для средств размещения и конечных потребителей.
Размер штрафа является уже не сигналом, а заградительной мерой для сервиса в России, считает создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. По его словам, Booking.com скорее всего пересмотрит свою бизнес-модель в РФ и практически уйдет с внутреннего рынка, сконцентрировавшись на предоставлении услуг россиянам за рубежом.
Партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов отметил, что физическое взыскание денег с Booking.com теоретически может быть затруднено, поскольку это иностранное юридическое лицо.
― Тем не менее, у Booking.com все равно есть активы на территории РФ. Это могут быть средства на счетах, дебиторская задолженность ― деньги, которые только должны поступить на счета, а также «твердые активы». ФАС через службу судебных приставов будет пытаться дотянуться до всех этих активов, ― полагает юрист.
По его словам, если компания откажется платить штраф, то у нее будет много проблем с точки зрения проведения платежей на территории России, поскольку любые деньги, которые она будет пытаться получить, должны неизбежно проходить через счета в российских банках, а оттуда они могут автоматически перечисляться приставам в счет погашения штрафа. Таким образом будут блокироваться все поступления в адрес компании, что по большому счёту может лишить смысла ее деятельности в РФ.
Над материалом работали Инна Григорьева, Наталья Ильина, Ирина Цырулева, Мария Перевощикова, Анастасия Платонова