Пробить бронь: как штраф в 1,3 млрд рублей повлияет на работу Booking

Booking.com обжалует решение ФАС об оборотном штрафе в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Практику так называемого паритета цен , при котором размещаемые на площадке отели не могут устанавливать стоимость номеров на других сервисах ниже, чем на Букинге, в компании считают справедливой. В гостиничной отрасли новость восприняли с нескрываемым оптимизмом — там считают, что сумма штрафа несопоставима с тем уроном, которые гостиницы понесли в рамках договорных отношений с агрегатором. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, решение антимонопольной службы может привести к постепенной деградации площадки и возможному сокращению ее деятельности в России . Отели и гостиницы скорее будут использовать агрегатор для собственной рекламы, а продавать проживание в номерах через свои сайты, считают юристы.

Трудные отношения

ФАС оштрафовала Booking.com B.V. (Нидерланды), которая управляет агрегатором по бронированию номеров в гостиницах Booking.com, на 1,3 млрд рублей. Поводом стала жалоба «Опоры России». Общественная организация направляла письмо в антимонопольную службу еще в январе 2019 года , писали «Известия». Жалоба на деятельность Booking.com была связана с политикой ценового паритета.

Согласно ей, в договоре прописывается условие, по которому отель не может устанавливать стоимость номеров с теми же датами заезда и условиями бронирования на других сервисах ниже, чем на Booking.com. Гостиница также не может продавать номера дешевле и на своих сайтах . Это условие давало Booking.com гарантию того, что бронирование будет осуществляться с большей долей вероятности через его площадку ввиду ее популярности. Также при формировании цены на номер отель вынужден учитывать и комиссию сервиса — в среднем она составляет 20%.

В Booking.com заявили, что разочарованы решением ФАС и будут его обжаловать.

Пробить бронь_1 Фото: Global Look Press/Richard B. Levine

— Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий , как мы всегда это делали. Это важно особенно сейчас, в это беспрецедентное время для сферы туризма, — заявили в компании.

ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Booking еще в декабре 2020 года. Тогда служба постановила, что компания злоупотребила доминирующим положением на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о гостиницах, отелях, хостелах и других средствах размещения.

В гостиничной отрасли решение ФАС считают правильным . Президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин отметил, что сумма штрафа несопоставима с тем уроном, которые гостиницы понесли в рамках договорных отношений с Booking.com . Штраф в 1,3 млрд рублей — один из самых крупных в отрасли. Но по словам эксперта, для агрегатора это копейки.

— Проблема — в условии паритета цен, которое прописано в договорах со всеми российскими гостиницами. То есть, это требование для отеля не ставить где-либо цену ниже или даже аналогичную той, что есть на Букинге. Даже на своем сайте гостиница так сделать не может, и это нонсенс. С другими агрегаторами также нельзя заключать контракты на цены ниже, чем на Booking.com, — рассказал он «Известиям».

Отели идут на это, потому что Booking.com действительно дает немалый поток гостей, и сотрудничество с ним важно для гостиниц , пояснил эксперт. Нынешнее решение ФАС — это просто штраф, а не требование отменить паритет цен , добавил Геннадий Ламшин. По его мнению, теперь компания будет вести себя осторожнее, хотя договорные условия с российскими гостиницами в лучшую для них сторону не изменит.

«Известия» направили запросы в ФАС и Ростуризм.

Как взыскать

Размер штрафа очень большой, даже для такой крупной компании как Booking.com , заявил эксперт Московского отделения Опоры России по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.

— В такого рода делах всегда есть вероятность судебного оспаривания. Пока не пройдет разбирательство, рано строить прогнозы. Просто уйти с рынка, не заплатив штраф — не вариант для компании такого уровня. И уход с рынка не дает возможности не уплатить штраф , — констатировал он.

В случае отмены паритета цен агрегатор Booking.com будет использоваться гостиницами, как рекламная площадка, а сами бронирования уже будут происходить на сайтах отелей , считает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. По ее словам, это приведет к убыткам для Booking.com и к ухудшению сервиса агрегатора для всех сторон, включая конечных потребителей гостиничных услуг.

— Снизится качество и достоверность поиска для клиентов , что приведет к снижению уровня обслуживания последних и увеличит их временные затраты на поиск подходящего средства размещения, — отметила она.

По мнению Марии Спиридоновой, у Booking.com не будет стимулов для инвестиций в свою платформу и сервис, что приведет к деградации услуг агрегатора для средств размещения и конечных потребителей.

Размер штрафа является уже не сигналом, а заградительной мерой для сервиса в России , считает создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко. По его словам, Booking.com скорее всего пересмотрит свою бизнес-модель в РФ и практически уйдет с внутреннего рынка, сконцентрировавшись на предоставлении услуг россиянам за рубежом.

Партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов отметил, что физическое взыскание денег с Booking.com теоретически может быть затруднено, поскольку это иностранное юридическое лицо .

― Тем не менее, у Booking.com все равно есть активы на территории РФ. Это могут быть средства на счетах, дебиторская задолженность ― деньги, которые только должны поступить на счета, а также «твердые активы» . ФАС через службу судебных приставов будет пытаться дотянуться до всех этих активов, ― полагает юрист.

По его словам, если компания откажется платить штраф, то у нее будет много проблем с точки зрения проведения платежей на территории России, поскольку любые деньги, которые она будет пытаться получить, должны неизбежно проходить через счета в российских банках , а оттуда они могут автоматически перечисляться приставам в счет погашения штрафа. Таким образом будут блокироваться все поступления в адрес компании, что по большому счёту может лишить смысла ее деятельности в РФ.

Над материалом работали Инна Григорьева, Наталья Ильина, Ирина Цырулева, Мария Перевощикова, Анастасия Платонова