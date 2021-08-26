ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на Booking.com штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом в четверг, 26 августа, заявили на сайте ведомства.

«Ведомство установило, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов). Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — говорится в сообщении.

Таким образом, гостиницы не могли устанавливать цены ниже, чем на Booking.com.

Подобные действия, по словам ФАС, ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц.

В декабре 2020 года в отношении Booking.com было возбуждено дело на основании обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Компания была признана нарушившей пункт 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.

Ранее, 27 апреля, ФАС оштрафовала компанию Apple на $12 млн по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Рестрикции введены после решения регулятора в августе 2020 года, когда производителя смартфонов признали виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Дело было возбуждено в 2019 году по жалобе «Лаборатории Касперского», после того как американская компания обязала ее ограничить функционал приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids для iOS.