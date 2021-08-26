Прямой эфир
Интернет
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей
Общество
Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н»
Мир
Более 40 человек погибли в результате взрывов у аэропорта Кабула
Мир
В Казахстане началась эвакуация населения после взрыва на складе
Общество
В Крыму найдут ответственного за подсчет ям на дорогах
Мир
Россиян не было в аэропорту Кабула в момент взрыва
Общество
Убившего студентку Бауманки приговорили к 14 годам строгого режима
Общество
В Подмосковье дали старт строительству 25 новых школ
Мир
Медведчук подал второй иск против Украины в ЕСПЧ

ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на Booking.com штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом в четверг, 26 августа, заявили на сайте ведомства.

Штраф наплакал: в пандемию ФАС взыскала с финансовых организаций 4,6 млн
Соразмерны ли наказания антимонопольным нарушениям и стоит ли ждать их пересмотра

«Ведомство установило, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения (гостиничных агрегаторов). Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей», — говорится в сообщении.

Таким образом, гостиницы не могли устанавливать цены ниже, чем на Booking.com.

Подобные действия, по словам ФАС, ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц.

В декабре 2020 года в отношении Booking.com было возбуждено дело на основании обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Компания была признана нарушившей пункт 3 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции.

Ранее, 27 апреля, ФАС оштрафовала компанию Apple на $12 млн по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Рестрикции введены после решения регулятора в августе 2020 года, когда производителя смартфонов признали виновным в злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.

Дело было возбуждено в 2019 году по жалобе «Лаборатории Касперского», после того как американская компания обязала ее ограничить функционал приложения родительского контроля Kaspersky Safe Kids для iOS.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021