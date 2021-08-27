Эко невидаль: астронавты, призраки и рыцари на страже природы

В прокате — отмеченная на Венецианском фестивале вольная экранизация знаменитого романа Джека Лондона «Мартин Иден», фантастическая экодрамеди «Последний день Земли» с Жаном Рено, римейк образцового хоррора 1990-х «Кэндимен» о художнике-хипстере, сомнительная попытка создать новый киноканон для средневековых сюжетов «Легенда о Зеленом Рыцаре» и мрачный неонуар от автора «Мира Дикого Запада».

«Мартин Иден»

Режиссер: Пьетро Марчелло. В ролях: Лука Маринелли, Джессика Крисси, Марко Леонарди, Пьетро Рагуза, Маурицио Донадони

Авторская экранизация культового во времена наших бабушек, а сейчас подзабытого романа Джека Лондона добиралась до российского проката долгие два года. За это время лента успела объездить ряд ключевых фестивалей. Фильм был номинирован на главную премию «Золотой лев» на конкурсе в Венеции; там же красавец Лука Маринелли — отечественные критики уже отметили его сходство с Владимиром Маяковским — получил престижный Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль.

Главный герой, автобиографический персонаж американского классика Мартин Иден — темпераментный и талантливый человек «из народа», моряк, разнорабочий и социалист. Он влюбляется в девушку из богатой буржуазной семьи Руфь Морз и, чтобы соответствовать любимой, начинает активно заниматься самообразованием. Девушке нравится статный дикарь, и она его опекает, вводит в свой круг, где нередко бывают представители местного бомонда, помогает начать печататься. Со временем Иден становится известным писателем, но уже не социалистом, а индивидуалистом и ницшеанцем. В любимой он, кстати, тоже разочаровывается: он искал в ней лучезарный образ, а нашел буржуазную обывательницу.

В ленте Пьетро Марчелло прямолинейная фабула социального романа тонет в метафорически-фантазийном декоре : вместо суетливого Окленда начала XX века — художественно-обветшалый Неаполь, повсеместно — черно-белые телевизоры и пишущие машинки 1950-х, Иден читает стихи Элиота, влюбленные идут в кино и смотрят фильм Киры Муратовой «Познавая белый свет», Руфь и вовсе зовут Еленой — и ничего буржуазного в ней нет и в помине: это романтическая особа с задумчивыми глазами , прирожденная подружка пассионария непростой судьбы и характера, готовая за ним хоть на каторгу. Пафос главного героя в итоге — тоже не слишком-то ницшеанский . «Сколько людей умирает от голода или попадает в тюрьму, потому что они всего лишь жалкие и невежественные рабы», — говорит один из наставников Мартина Идена, и тот понимает: его миссия — об этом писать.

«Последний день Земли»

Режиссер: Ромен Киро. В ролях: Жан Рено, Поль Ами

Этот фильм, выросший из 17-минутной короткометражки, которая принесла молодому режиссеру славу нового Люка Бессона, связывают с возрождением французского фантастического кинематографа. «Невероятное путешествие по киберпанку, которое поднимает вопросы экологии, но не забывает о чувствах», — пишут авторитетные французские издания. Здесь есть все: феерические закаты, впечатляющие визуальные эффекты, новая этика и мессианская идея. Два астронавта, отец и сын (Жан Рено и Поль Ами), героически предотвращают катастрофу, грозящую уничтожением Земли: на планету надвигается Красная Луна. Как уже отмечено, есть и экологическая проблематика . Красная Луна здесь — символ технического прогресса, который одновременно — и благо, и угроза.

— Наш фильм — это экопритча, — рассказал журналистам Ромен Киро. — Я погрузился в свои прежние ощущения — в особенности я вспомнил взаимоотношения с природой, связь с ней, которые ощущаешь только в детстве. Я хотел, чтобы фильм заставил нас переосмыслить наше отношение к природе. Чтобы мы задумались о том, что забываем о природе, став взрослыми.

«Последний день Земли» вдохновлен как французским, так и азиатским и американским кино. Можно заметить визуальные референсы к «Бегущему по лезвию» Ридли Скотта, фильмам Такеши Китано и даже «Безумному Пьеро» Жан-Люка Годара.

«Легенда о Зеленом Рыцаре»

Режиссер: Дэвид Лоури. В ролях: Дев Патель, Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон, Сарита Чоудри, Шон Харрис, Кейт Дики, Барри Кеоган, Эрин Келлиман, Хелена Браун, Ралф Айнесон

Новая лента Дэвида Лоури — красивый и туманный приключенческий саспенс, претендующий на новое кинопрочтение средневековых историй. Фильму уже досталось за искажение сюжета и атмосферы староанглийской легенды «Сэр Гавейн и Зеленый Рыцарь». В частности — за нелепого древообразного монстра. Смутил рецензентов и образ Алисии Викандер, играющей здесь подружку Гавейна — почему-то коротко остриженную.

Однако главный повод для беспокойства вызывает рыцарь Круглого стола сэр Гавейн в исполнении звезды «Миллионера из трущоб» Дева Пателя , которого уже окрестили рыцарем-миллениалом. Мало того что Гавейн представлен здесь неофитом, претендующим на престол, а не охраняющим его, так он еще и нерешителен, местами неловок, трагически невезуч . Волшебные помощники превращаются в оборотней, встречи и разговоры оказываются пустословием. К тому же только ленивый не подвергает рыцаря харассменту: призрак Девы Озера, хозяин замка, его же собственная девушка, а также мать-природа в лице инфернального «зеленого человечка», олицетворяющего здесь, видимо, экологическое лобби.

«Кэндимен»

Режиссер: Ниа ДаКоста. В ролях: Яхья Абдул-Матин II, Тейона Паррис, Нэйтан Стюарт-Джарретт

Римейк культового хоррора Бернарда Роуза 1992 года по мотивам рассказа Клайва Баркера «Запретное» о зловещем призраке афроамериканца с крюком вместо руки, убитого плантаторами в XIX веке. Релиз фильма был перенесен на год из-за пандемии. Главный герой картины — чернокожий художник Энтони Маккой (Яхья Абдул-Матин II), который живет в роскошной мансарде в заселенном хипстерами квартале Кабрини-Грин. Он интересуется историей Кэндимена, воссоздает его образ на своих экспрессионистских полотнах и в результате ритуального заклинания (пять раз произнеся имя Кэндимена перед зеркалом) вызывает к жизни его дух . По степени психологизма новая лента дает фору старому, леденящему кровь ужастику эпохи слэшеров и подвальных видеосалонов. Кэндимен — это невинно загубленные души, «рой проклятых душ».

«Воспоминания»

Режиссер: Лиза Джой. В ролях: Хью Джекман, Ребекка Фергюсон, Тандиве Ньютон, Клифф Кёртис