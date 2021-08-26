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Улетная пора: куда и на каких условиях поехать туристам в сентябре

На курорты Египта разрешили летать напрямую из 41 региона России
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany
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Улетная пора: куда и на каких условиях поехать туристам в сентябре
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2021-08-26 19:00:46
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Египет станет одним из самых востребованных направлений у российских туристов осенью — ежемесячно его смогут посещать до 200 тыс. путешественников, сообщили «Известиям» в Ассоциации туроператоров России. Он сможет переманить туристов из стран-конкурентов. К тому же некоторые из государств усилили антиковидные ограничения для россиян: так, Черногория и Северная Македония требуют предоставлять отрицательный ПЦР-тест, сертификат о вакцинации или справку о перенесенной болезни, а Кипр начал тестировать привитых туристов. Венгрия выдает визы строго под сроки поездки даже бывалым путешественникам, рассказали турагенты.

Красный — хит сезона

С 27 августа прямые перелеты на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх на побережье Красного моря станут доступны из 41 региона России, следует из распоряжения Росавиации от 26 августа. Пока речь идет о регулярных, а не чартерных рейсах, поскольку на совещании в Росавиации, по итогам которого появилось распоряжение, у чартерных перевозчиков не было шансов получить допуски, уточнили «Известиям» в пресс-службе туроператора Tez Tour.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), больше всего квот досталось авиакомпании Nordwind, стратегическим партнером которой выступает туроператор Pegas Touristik. Перевозчик будет летать из 18 регионов в Шарм-эш-Шейх и из 21 региона — в Хургаду. Авиакомпания «Россия» (туроператор «Библио-Глобус») будет выполнять рейсы из девяти городов-миллионников на оба курорта. У перевозчика Azur Air (туроператор Anex Tour) будут полеты из семи регионов в Шарм и из трех — в Хургаду. «Уральские авиалинии» полетят в Шарм-эш-Шейх из одного региона, а в Хургаду — из двух. S7 и «Ямал» будут летать на курорты из двух городов России, а Red Wings и «Икар» — из одного.

При этом из Москвы «Аэрофлот» будет летать семь раз в неделю в Хургаду и столько же — в Шарм, «Россия» — семь раз в неделю в Хургаду и шесть раз — в Шарм, S7 — раз в неделю в Хургаду и два раза в неделю — в Шарм. Объем перевозок из столицы на курорты Египта может вырасти по сравнению с нынешней ситуацией в три раза, сообщил «Известиям» вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Улетная пора
аэропорт
Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Если египетские авиакомпании будут использовать свои квоты в полном объеме, а самолеты будут максимальной вместимости, то курорты Египта смогут посещать не менее 90 тыс. туристов из Москвы ежемесячно, — подчеркнул он.

Говоря о других городах России, эксперт добавил, что аффилированные с туроператорами и обычные авиакомпании получат возможность, минуя московский авиаузел, отправлять в Хургаду и Шарм-эш-Шейх около 100 тыс. путешественников в месяц.

По словам Дмитрия Горина, в условиях действующих этой осенью ограничений на посещение большинства стран Египет станет одним из самым востребованных направлений у россиян.

При этом увеличение перевозок не повлияет на стоимость туров из Москвы, сообщили «Известиям» в пресс-службе туроператора TUI Россия.

Улетная пора
египет
Фото: ТАСС/EPA/KHALED ELFIQI

— Цены на отдых будут меняться, но это будут сезонные изменения. Так, октябрь будет дороже сентября, затем в начале декабря цены снизятся, а потом к новогодним праздникам вырастут. После зимних каникул стоимость снова упадет, а потом с конца февраля 2022-го начнет расти, — рассказали в компании.

Коварные правила

В условиях небольшого выбора стран российские туристы интересуются разными направлениями, в том числе теми, что раньше их внимания не привлекали, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, одним из таких государств может стать Оман на берегу теплого Аравийского моря. С 1 сентября он готов принимать вакцинированных российских путешественников на условиях предоставления ПЦР-теста.

Но туристов, ориентированных на Египет, Оман, само собой, не перетянет. Египет понятен, и объем его несоизмеримо выше, а по бюджету он интереснее, — сказал Юрий Барзыкин.

Улетная пора
оман
Фото: ТАСС/picture alliance/Alexander Farnsworth

С ним согласился гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, отдых в Омане в среднем на 20% дороже, чем, например, в соседних Эмиратах, но при этом отельная база и развлечения в этой стране намного более скромные.

Балканские страны Черногория и Северная Македония изменили правила въезда в сторону большей строгости. Посетить эти государства в сентябре (правда, в Черногории правило действует только до 10-го числа) можно лишь при условии предоставления отрицательного ПЦР-теста, или сертификата о вакцинации, или справки о перенесенном COVID-19.

Поправки произошли и в требованиях к въезду россиян в Грецию. Здесь с 27 августа привитым путешественникам не нужно сдавать экспресс-тест на ковид по прилете. Впрочем, это не освобождает от необходимости делать ПЦР-тест до вылета в Грецию, даже если у туриста есть прививка.

Тревожные новости приходят с Кипра: в стране по прилете начали проверять на коронавирус даже вакцинированных россиян, сообщил Алексан Мкртчян.

Улетная пора
кипр
Фото: Global Look Press/Joko

— Это началось буквально несколько дней назад. По прибытии стали проверять не только тех, кто въезжает с ПЦР, но и привитых. Для последних этот анализ бесплатный, а если прививки нет, то в аэропорту Ларнаки нужно платить €15. К счастью, пока случаев коронавируса у наших туристов выявлено мало, — рассказал он.

Не всем довольны россияне, выбравшие экскурсионные поездки в Венгрию: консульский отдел этой страны сейчас в основном выдает только одноразовые туристические визы, сообщил Алексан Мкртчян. Визы, увязанные со сроком поездки, получают и обладатели пятилетних мультишенгенов, и даже разрешений на въезд от Великобритании и США. А еще одна европейская страна — Австрия — открыла границы для российских туристов на условиях 10-дневного карантина, что практически полностью тормозит турпоток, добавил эксперт.

Между тем большинство стран правила въезда для российских туристов не меняли. В сентябре на прежних условиях можно посетить Турцию, Доминикану, ОАЭ, Абхазию, Мальдивы и другие государства.

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