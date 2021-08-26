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В Киеве злоумышленник попытался поджечь офис омбудсмена

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На Украине неизвестный осуществил попытку поджога офиса уполномоченного Верховной рады по правам человека. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает телеканал «НАШ».

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Офис украинского омбудсмена находится в правительственном квартале Киева на улице Институтской.

По его данным, в 15:10 злоумышленник бросил в дверь здания бутылку с зажигательной смесью. Огонь повредил двери помещения и охватил крыльцо офиса, но дальше пламя не распространилось. Пострадавших в результате происшествия нет.

Телеканал уточнил, что поджигатель задержан сотрудниками правоохранительных органов. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества.

Продолжаются следственные действия.

В марте в Киеве участники митинга в поддержку осужденного экс-главы одесской ячейки запрещенной в РФ организации «Правый сектор» Сергея Стерненко 20 марта закидали файерами и петардами офис украинского президента Владимира Зеленского. На акцию вышли более тысячи человек.

Кроме того, 27 февраля украинские радикалы закидали пиротехникой офис генерального прокурора страны в Киеве. Тогда же сообщалось, что члены украинских националистических движений провели митинг в поддержку Стерненко.

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