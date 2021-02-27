Около 1,5 тыс. националистов собрались на митинг у офиса Зеленского в Киеве

Члены украинских националистических движений собрались в субботу, 27 февраля, у здания офиса президента Украины Владимира Зеленского на митинг в поддержку осужденного экс-лидера одесской ячейки «Правого сектора» (запрещена в РФ) Сергея Стерненко. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

На акцию собралось около 1,5 тыс. человек. Среди них присутствуют представители «Движения сопротивления капитуляции», которое связывают с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.

Участники митинга требуют освободить Стерненко и «перезагрузить» Высший совет правосудия. Как сообщил корреспондент, митингующие держат в руках флаги и плакаты с разными лозунгами. Отмечается, что на месте акции присутствуют сотрудники МВД, участники митинга ведут себя мирно. О предстоящей акции было известно заранее. Организаторы обещали, что митинг станет «многочисленным, всеукраинским и бессрочным».

Предыдущий митинг прошел 23 февраля. В нем участвовали около 2 тыс. человек, были столкновения с сотрудниками МВД. Тогда участники акции принесли газовые баллончики и пиротехнику. Сотрудники правоохранительных органов задержали 17 человек.

Ранее, 23 февраля, Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Стерненко не согласился с приговором. Его сторонники после оглашения приговора озвучили угрозы в адрес стороны обвинения. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией.