В ходе столкновений у офиса Зеленского в Киеве задержали 17 человек

В ходе столкновений у офиса президента Украины Владимира Зеленского в центре Киева после приговора экс-главе одесской ячейки «Правого сектора» (экстремистское движение, запрещено в РФ) Сергею Стерненко полиция задержала 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба нацполиции Киева.

Во время акции протеста участники использовали канистры с газом и бросали фейерверки в сотрудников правоохранительных органов. Несколько полицейских получили ожоги глаз, им понадобилась медицинская помощь, сообщается на сайте ведомства.

Как пишет «Интерфакс-Украина», в результате потасовок также пострадали семь протестующих. По словам находившихся на месте события медиков отряда быстрого реагирования, участники акции получили незначительные повреждения в виде царапин и ушибов.

По факту столкновений возбуждено уголовное дело по статье о сопротивлении представителю правоохранительного органа. На данный момент акция продолжается.

Акция у офиса президента Украины планировалась на 20:00 по местному времени (21:00 мск). Суд приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы, признав его виновным в похищении депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича. У активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества.

Щербич сам написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко. За освобождение они требовали 300 тыс. гривен (около 796,8 тыс. рублей по нынешнему курсу). Было возбуждено уголовное дело, которое не расследовалось вплоть до 2019 года.

По данным портала, националисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 («Похищение человека»), ч. 2 ст. 187 («Разбой»), ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием») УК Украины. Суд постановил взять его под стражу прямо в зале заседаний и поместить в следственный изолятор.

Летом 2020 года Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Речь шла о событиях 2018 года. Тогда на Стерненко напали, он дал отпор, погиб один из нападавших. Как решило следствие, действия мужчины были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил его.