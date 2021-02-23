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На Украине осудили на семь лет националиста Сергея Стерненко

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Приморский суд Одессы признал бывшего лидера одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Решение было принято на заседании суда во вторник, 23 февраля, трансляция которого велась на YouTube-канале инстанции.

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Судья Виктор Попревич заявил, что подсудимого признали виновным в похищении человека группой лиц по предварительному сговору и незаконном хранении оружия.

Стерненко не согласился с приговором. Его сторонники после оглашения приговора озвучили угрозы в адрес стороны обвинения. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией, пишет украинский информационно-аналитический интернет-портал «Гордон».

Защита обвиняемого заявила о намерении подать апелляцию.

Приговор вынесли по делу о похищении в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича. Чиновник сам написал заявление в полицию о том, что его похитили и пытали националисты во главе со Стерненко. За освобождение они требовали 300 тыс. гривен (около 796,8 тыс. рублей по нынешнему курсу). Было возбуждено уголовное дело, которое не расследовалось вплоть до 2019 года.

По данным портала, националисту инкриминировали ч. 2 ст. 146 («Похищение человека»), ч. 2 ст. 187 («Разбой»), ч. 1 ст. 263 («Незаконное обращение с оружием») УК Украины.

Ранее Стерненко уже предъявляли обвинение в совершение умышленного убийства и ношении холодного оружия. По версии полиции, весной 2018 года в Одессе в ходе уличной драки он догнал и несколько раз ударил ножом жителя Черноморска Ивана Кузнецова, в результате чего тот позже умер. Защита Стерненко квалифицирует происшествие как самооборону. 29 января 2021 года националиста отпустили под поручительство депутата от партии «Голос» Романа Лозинского.

В июне 2020 года Шевченковский районный суд Киева приговорил командира добровольческого батальона Организации украинских националистов (ОУН) (запрещена в России) Николая Кохановского к двум годам тюрьмы по делу о погромах российских банков в 2016 году.

В феврале 2016-го представители батальона ОУН закидали камнями здание украинской «дочки» Сбербанка, Альфа-банк в центре Киева и офис финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей украинскому предпринимателя Ринату Ахметову. Были возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство». Сама ОУН отрицает причастность к погрому, учиненному батальоном этой организации.

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