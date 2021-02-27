Радикалы закидали пиротехникой офис генпрокурора Украины

Украинские радикалы закидали пиротехникой офис генерального прокурора страны в Киеве. Они выступают против ареста своих соратников. Об этом 27 февраля сообщает местное издание «Сегодня».

Уточняется, что офис забрасывают петардами и файерами несколько сотен человек, которые ранее собрались у офиса президента Украины Владимира Зеленского. Также радикалы выкрикивают лозунги в поддержку соратников.

Ранее в этот же день сообщалось, что члены украинских националистических движений в субботу проводят митинг в поддержку осужденного экс-лидера одесской ячейки «Правого сектора» (запрещена в РФ) Сергея Стерненко.

На акцию собралось около 1,5 тыс. человек. Среди них присутствуют представители «Движения сопротивления капитуляции», которое связывают с бывшим украинским лидером Петром Порошенко.

Участники митинга требуют освободить Стерненко и «перезагрузить» высший совет правосудия. Как сообщил корреспондент, митингующие держат в руках флаги и плакаты с разными лозунгами. Отмечается, что на месте акции присутствуют сотрудники МВД, участники митинга ведут себя мирно. О предстоящей акции было известно заранее. Организаторы обещали, что митинг станет «многочисленным, всеукраинским и бессрочным».

23 февраля Приморский суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества. Стерненко не согласился с приговором. Его сторонники после оглашения приговора озвучили угрозы в адрес стороны обвинения. После заседания произошли столкновения радикалов с полицией.