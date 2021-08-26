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Шойгу заявил о снижении аварийности в ВС РФ на 29% благодаря военной полиции

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Правильные действия военной полиции привели к снижению аварийности в Вооруженных силах (ВС) РФ на 29%. Она действует эффективно как в Сирии, так и в Нагорном Карабахе, заявил в четверг, 26 августа, на заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

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По словам Шойгу, ДТП, связанных с неисправностью машин, нет, сообщает телеканал «Звезда».

Министр добавил, что в Сирийской Арабской Республике военная полиция обеспечила безопасность проведения более 2,5 тыс. гуманитарных акций, благодаря чему удалось передать местным жителям более 5 тыс. т гумпомощи.

Также Шойгу заявил, что российские военные полицейские демонстрируют свой высокий профессиональный уровень в том числе на конкурсах «Страж порядка» и «Дорожный патруль», которые проводятся в рамках Армейских международных игр.

Накануне глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев рассказал о подписании Россией на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» контрактов с рядом стран, которые являются традиционными партнерами РФ.

Форум «Армия-2021» открылся 23 августа в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке, он продлится до 28 августа. На форуме представят около 28 тыс. экспонатов от 1,4 тыс. предприятий из России и из-за рубежа. Кроме того, Минобороны РФ покажет более 300 серийных образцов техники. Параллельно с форумом в этом году проходят и VII Армейские международные игры, в которых участвуют военнослужащие 44 армий мира.

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