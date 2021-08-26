Матвиенко призвала родителей подключиться к контролю качества питания в школах

Родителям необходимо подключаться к проверке качества питания детей в школах. Об этом в четверг, 26 августа, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Очень важно, чтобы родители сами контролировали качество питания. К сожалению, очень много примеров по всем регионам, когда невкусная, некачественная еда, когда много идет в отходы, потому что дети не едят», — сказала она во время посещения «Книжных аллей» в Санкт-Петербурге.

Матвиенко призвала родителей не быть равнодушными в этом вопросе и посоветовала им самим попробовать школьную еду.

«Вы должны понимать, что кушают ваши дети в школе. Родительский комитет должен интересоваться меню, качеством еды, надо прийти и самим попробовать», — добавила она.

По ее словам, школьное питание — это ответственность не только школы, но и самих родителей.

«Президент пошел на такой шаг, чтобы все дети по всей России получали горячее бесплатное питание, не хочется, чтобы эта идея была дискредитирована. Нужно, чтобы кормили детей вкусной и здоровой пищей. <...> Подключите родителей и посмотрите, как будет налажено с первых дней питание», — заключила председатель Совфеда.

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что родители должны иметь возможность контролировать качество питания в российских школах. До этого, 15 июня, глава Минпросвещения Сергей Кравцов доложил, что родителей привлекают к контролю качества школьного питания. Он отметил, что они являются самыми ответственными контролерами.

Весной текущего года Роспотребнадзор выявил нарушения почти у 70% поставщиков продуктов питания в школы России. Указывалось, что нарушения были выявлены у 3,9 тыс. поставщиков продуктов питания, причем они преимущественно были связаны с маркировкой продуктов, условиями и сроками хранения, транспортировкой, а также сопроводительными документами и несоответствием показателям качества.

По поручению главы государства с 1 сентября 2020 года все школьники страны с 1-го по 4-й класс должны быть обеспечены горячим питанием. Средства на исполнение поручения выделяются из федерального, регионального и местного бюджетов.