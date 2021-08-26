В Москве сняли запчасти с Mercedes актрисы Бочкаревой

Неизвестные в Москве обокрали автомобиль российской актрисы Натальи Бочкаревой, сумма ущерба составила порядка 200 тыс. рублей. Об этом в четверг, 26 августа, сообщил источник «Известий».

По его данным, 24 августа звезда сериала «Счастливы вместе» обратилась в полицию с заявлением, что с ее автомобиля Mercedes сняли запчасти. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Наталья Бочкарева — российская актриса театра и кино, певица и телеведущая. Наибольшую известность ей принесла роль Даши Букиной в комедийном телесериале «Счастливы вместе».

В конце сентября 2019 года актриса оказалась в центре скандала. Автомобиль Бочкаревой остановили сотрудники дорожно-патрульной службы в Москве, при ней находилось 0,69 г кокаина.

Позднее актрисе назначили штраф 30 тыс. рублей и лишили водительских прав на год и восемь месяцев.