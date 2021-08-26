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Google выплатила только 3 млн из 32,5 млн назначенного в России штрафа

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За 2021 год компания Google получила в России штрафы на общую сумму 32,5 млн рублей, из них выплатила только 3,5 млн. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили в Роскомнадзоре.

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«В 2021 году Роскомнадзором в отношении Google LLC составлено 15 административных протоколов, которые переданы в суд. Судом рассмотрено 13 дел, по которым Google оштрафован на сумму 32,5 млн рублей», — говорится в заявлении ведомства.

При этом единственный штраф, который компания выплатила, был назначен ей за нефильтрацию поисковой выдачи.

Неоплаченными остаются штрафы за неудаление запрещенной информации (11 протоколов, штраф на общую сумму в размере 26 млн рублей) и штраф за отказ локализовать персональные данные граждан РФ на территории страны (в размере 3 млн рублей).

В апреле сообщалось, что Роскомнадзор привлечет к ответственности Facebook, Twitter и Google, в случае если они не предоставят информацию о локализации персональных данных российских пользователей. В связи с этим в июле компания Google получила первый штраф в размере 3 млн рублей.

1 августа 2015 года в России вступил в силу закон, который обязывает интернет-компании, работающие с персональными данными россиян, регистрироваться в качестве организатора распространения информации и в течение шести месяцев хранить на территории РФ всю переданную и полученную жителями страны информацию. Ответственность за его нарушение была введена в 2019 году.

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