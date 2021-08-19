Суд оштрафовал Google еще на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы назначил компании Google наказание в виде штрафа еще в 4 млн рублей за невыполнение требований об удалении запрещенной в России информации. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила пресс-служба инстанции.

Google LLC признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Ранее в этот же день сообщалось, что компанию оштрафовали на 2 млн рублей при рассмотрении еще одного протокола, составленного Роскомнадзором по той же статье.

Также два дня назад суд оштрафовал Google на 14 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Санкции наложили по пяти проколам: четыре связаны с неудалением запрещенного контента, один — с неудалением информации или интернет-страницы, содержащей призывы к экстремистской деятельности.

В конце мая компанию оштрафовали на 6 млн рублей. Еще 3,5 млн рублей с нее взыскали за повторный отказ прекратить выдавать ссылки по запросам пользователей, которые содержат сведения о ресурсах, доступ к которым ограничен в России (ч. 2 ст. 13.40 КоАП).

В июле компания получила первый штраф 3 млн рублей за нарушение закона об обязательной локализации данных россиян на территории Российской Федерации.

Таким образом, общая сумма штрафов компании в России достигла 32,5 млн рублей.

В апреле Роскомнадзор предупредил Google, а также Facebook и Twitter о том, что их привлекут к ответственности, если они не предоставят информацию о локализации персональных данных российских пользователей.