Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
Суд в Москве оштрафовал Google еще на 2 млн рублей
Авто
АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей на неделю
Мир
США ежедневно тратили на Афганистан $300 млн на протяжении 20 лет
Мир
Запуск БелАЭС отложили из-за проблемы с турбогенератором
Экономика
Цена нефти марки Brent упала ниже $67 за баррель
Мир
Встречу Байдена и Зеленского перенесли из-за расширения формата
Мир
Президент Армении назначил экс-спикера парламента Мирзояна главой МИДа
Мир
Талибы предложат места в правительстве бывшим афганским чиновникам
Общество
Пострадавшие от паводков регионы получат более 400 млн рублей на закупку техники

Суд оштрафовал Google еще на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы назначил компании Google наказание в виде штрафа еще в 4 млн рублей за невыполнение требований об удалении запрещенной в России информации. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила пресс-служба инстанции.

Нам все равны: в Роскомнадзоре сочли поведение Google шантажом государства
Чем чревата угроза корпорации прекратить удалять противоправный контент из поисковой выдачи

Google LLC признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Ранее в этот же день сообщалось, что компанию оштрафовали на 2 млн рублей при рассмотрении еще одного протокола, составленного Роскомнадзором по той же статье.

Также два дня назад суд оштрафовал Google на 14 млн рублей за неудаление запрещенного контента. Санкции наложили по пяти проколам: четыре связаны с неудалением запрещенного контента, один — с неудалением информации или интернет-страницы, содержащей призывы к экстремистской деятельности.

В конце мая компанию оштрафовали на 6 млн рублей. Еще 3,5 млн рублей с нее взыскали за повторный отказ прекратить выдавать ссылки по запросам пользователей, которые содержат сведения о ресурсах, доступ к которым ограничен в России (ч. 2 ст. 13.40 КоАП).

В июле компания получила первый штраф 3 млн рублей за нарушение закона об обязательной локализации данных россиян на территории Российской Федерации.

Таким образом, общая сумма штрафов компании в России достигла 32,5 млн рублей.

В апреле Роскомнадзор предупредил Google, а также Facebook и Twitter о том, что их привлекут к ответственности, если они не предоставят информацию о локализации персональных данных российских пользователей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021