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В ЕР приступили к обсуждению мер по сдерживанию цен на сезонные овощи

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Рабочая группа «Единой России» (ЕР) по контролю за ценами обсуждает новые меры по эффективному сдерживанию цен на сезонные овощи. Об этом в четверг, 26 августа, сообщается на сайте партии.

«Нам нужно, чтобы продукты стали дешевле сегодня»
Замминистра торговли Виктор Евтухов — о роли государства в регулировании цен и разрешении конфликтов между производителями, поставщиками и продавцами

Отмечается, что рабочая группа рассмотрит такие предложения, как субсидирование перевозок, а также строительство и модернизацию производств.

«Первое: смягчение требований к организации рынков, где фермеры могут напрямую продавать свою продукцию. Второе: предусмотреть сельхозпроизводителям, являющимся субъектами малого и среднего бизнеса, субсидирование для компенсации части затрат на создание современной сети по хранению и сбыту сельхозпродукции. Третье: создать единый федеральный центр по поддержке фермеров России. Четвертое: обеспечить эффективный контроль земель сельхозназначения», — заявил Алексей Гордеев, заместитель председателя Госдумы.

Временно исполняющий обязанности заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин добавил, в регионах по итогам 1,3 тыс. встреч с представителями крестьянско-фермерских хозяйств и торговых сетей заключено уже 200 соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты.

5 августа в Минсельхозе сообщили о снижении цен производителей на плодоовощную продукцию, включая «борщевой набор». Ключевым фактором снижения цен является увеличение объемов поступающих на рынок российских овощей и фруктов, подчеркнули в министерстве.

3 августа «Единая Россия» также сообщила о снижении цен на продукты в регионах. Представители политсилы решили помочь производителям и снизить цены на ряд продуктов. Для этого, как сообщается, за две недели они открыли более 300 дополнительных ярмарок, чтобы аграрии могли продавать свою продукцию без посредников.

16 июля в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин поручил отслеживать динамику изменения цен на розничном рынке. По результатам мониторинга начали применяться соответствующие меры.

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