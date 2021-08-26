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В бундестаге рассказали об ожиданиях от нового канцлера ФРГ после выборов

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Член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт в четверг, 26 августа, комментируя «Известиям» предстоящие выборы в Германии, выразил надежду на то, что новый канцлер продемонстрирует свою самостоятельность и пересмотрит предыдущие решения, в том числе в отношении России.

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«Вообще было бы правильно, если бы [канцлер Германии Ангела] Меркель еще четыре года назад не выдвигалась в качестве кандидата, потому что за эти четыре года произошли такие события, которые нам придется еще 20 лет исправлять — открытие границ и дальнейшие последствия», — сказал он.

При этом Гердт отметил, что каких-то больших и критических перемен после выборов в ФРГ ждать не стоит. По мнению политика, скорее всего, к власти придут сторонники Меркель, которые будут идти в том русле и в той же колее, что и она.

«Я надеюсь, что пришедший к власти захочет продемонстрировать свою самостоятельность и суверенность, и кое-какие решения всё-таки будут пересмотрены — это наша большая надежда. В том числе и отношения с Россией как с самым большим нашим соседом и как большущим рынком сбыта и с огромнейшим потенциалом развития для обеих стран. Если пришедший к власти хотя бы этот вопрос начнет решать, то это будет хороший подарок немецкому народу», — добавил депутат бундестага.

21 августа Меркель назвала своим преемником на посту председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Армина Лашета, а также выразила «твердое убеждение» в том, что Лашет станет канцлером Германии после выборов. Меркель особо подчеркнула личные качества кандидата.

Комментируя данное заявление, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин указал на то, что нынешний канцлер ФРГ пытается «спасти» своего протеже, поскольку исход выборов не определен.

26 сентября состоятся парламентские выборы в Германии. Занимающая этот пост с 2005 года Ангела Меркель решила в 2021 году не выдвигать свою кандидатуру. Победившая партия получит возможность утвердить канцлера или сформировать правительство — скорее всего, в коалиции с другими политсилами. Кандидатом в канцлеры от Христианско-демократического союза (ХДС) является Армин Лашет, от партии «Зеленые» — Анналена Бербок, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — Олаф Шольц.

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