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Кардиолог назвал способ снизить холестерин без лекарств

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Езда на велосипеде позволит снизить уровень холестерина, заявил 26 августа кардиолог, терапевт, клинический фармаколог Юрий Мещеряков.

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Специалист порекомендовал пациентам с высоким уровнем холестерина заниматься на велотренажере или кататься на велосипеде хотя бы 30 минут в день.

«Я настоятельно рекомендую всем пациентам с повышенным холестерином минимум полчаса в день кататься на велосипеде или заниматься на велотренажере. Это не просто совет, а фактически медицинское назначение», — сообщил врач в интервью «Доктору Питеру».

По его словам, хорошая физическая активность иногда дает больший эффект, чем лекарства, учитывая, что низкая приверженность к их приему может делать лечение малоэффективным. Физическая нагрузка с правильной диетой может снизить холестерин на 20–30% за счет уменьшения массы тела, подчеркнул Мещеряков.

«В целом коррекция образа жизни — безусловный элемент борьбы с высоким холестерином, — добавил специалист.

Врач также напомнил, что норма так называемого плохого холестерина в крови (ЛПНП, липопротеидов низкой плотности) зависит от уровня сердечно-сосудистого риска человека.

Если уровень ЛПНП находится в пределах 1,5–2 ммоль/л, это хорошо, отметил кардиолог. Но иногда плохой холестерин бывает и экстремально низким, ниже 1 ммоль/л. В таком случае врачи обращают внимание на наличие у пациента каких-либо патологий, для чего человеку рекомендуют пройти обследование.

Ранее, 22 августа, диетолог Дюрдане Кескинер порекомендовала пациентам с высоким уровнем холестерина скорректировать свой рацион, исключив из него твердые жиры, колбасные изделия и фастфуд. По словам эксперта, включение в рацион ряда продуктов, таких как грейпфруты, яблоки, груши, оливковое масло и чаи, способны бороться с плохим холестерином.

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